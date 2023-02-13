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    «Абаскаль уже стал русским». Кавазашвили – о тренере «Спартака»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддерживает возможное продление контракта с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем.

    «Думаю, это очень правильное решение со стороны «Лукойла» – продлить контракт с таким тренером, как Абаскаль.

    Сейчас команда под его руководством показывает зрелищный, атакующий футбол. За игрой команды приятно наблюдать.

    Но самое главное то, что Абаскаль делает ставку на воспитанников клуба. Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским.

    Такого тренера нужно оставлять. Я приветствую данное решение», – сказал Кавазашвили.

    • Испанец возглавил «Спартак» прошлым летом вместо Паоло Ваноли.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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