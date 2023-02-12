Глеб: «Гвардиола на тренировке «Барсы» крикнул на Месси, и Лео просто ушел. Потом Хави сказал Пепу, что так делать не надо»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб вспомнил случай на тренировке команды.

«Отношение к Месси в «Барселоне»? Например, на него никто голос не повышал.

При мне Хосеп Гвардиола крикнул на Месси за что-то. Лео просто ушел с тренировки. Потом к Гвардиоле подошли Хави, еще кто-то из игроков и сказали: «Это Лео, спокойно. Не трогай его». Месси оберегали», – сообщил Глеб.

Месси до 2021 года всю карьеру проводил в «Барселоне».

Сейчас 7-кратный обладатель «Золотого мяча» в «ПСЖ».

Глеб с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.

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