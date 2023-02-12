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  • Глеб: «Гвардиола на тренировке «Барсы» крикнул на Месси, и Лео просто ушел. Потом Хави сказал Пепу, что так делать не надо»

Глеб: «Гвардиола на тренировке «Барсы» крикнул на Месси, и Лео просто ушел. Потом Хави сказал Пепу, что так делать не надо»

12 февраля 2023, 21:00
3

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб вспомнил случай на тренировке команды.

«Отношение к Месси в «Барселоне»? Например, на него никто голос не повышал.

При мне Хосеп Гвардиола крикнул на Месси за что-то. Лео просто ушел с тренировки. Потом к Гвардиоле подошли Хави, еще кто-то из игроков и сказали: «Это Лео, спокойно. Не трогай его». Месси оберегали», – сообщил Глеб.

  • Месси до 2021 года всю карьеру проводил в «Барселоне».
  • Сейчас 7-кратный обладатель «Золотого мяча» в «ПСЖ».
  • Глеб с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Месси Лионель Иньеста Андрес Гвардиола Хосеп Хави
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1676232500
Просто слов нет. Зачем этот цирк? Играли бы уж вообще без тренера.
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Romeo 123
1676245122
Гному не нравится когда на него кричат, девушкам тоже
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