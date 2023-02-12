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    Глеб: «Гвардиола на тренировке «Барсы» крикнул на Месси, и Лео просто ушел. Потом Хави сказал Пепу, что так делать не надо»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб вспомнил случай на тренировке команды.

    «Отношение к Месси в «Барселоне»? Например, на него никто голос не повышал.

    При мне Хосеп Гвардиола крикнул на Месси за что-то. Лео просто ушел с тренировки. Потом к Гвардиоле подошли Хави, еще кто-то из игроков и сказали: «Это Лео, спокойно. Не трогай его». Месси оберегали», – сообщил Глеб.

    • Месси до 2021 года всю карьеру проводил в «Барселоне».
    • Сейчас 7-кратный обладатель «Золотого мяча» в «ПСЖ».
    • Глеб с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    12.02.2023 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24198

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Просто слов нет. Зачем этот цирк? Играли бы уж вообще без тренера.

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