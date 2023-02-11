«Очень жаль. Мог еще поиграть». Карпин – об уходе Мамаева из футбола

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость об уходе из футбола своего бывшего полузащитника Павла Мамаева.

«Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог бы поиграть еще? Я думаю, что да. Советовался ли он со мной? Конкретно про завершение карьеры мы не общались, но в целом разговаривали. Какой совет я могу дать? Решил закончить значит закончил», – сказал Карпин.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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