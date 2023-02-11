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    «Очень жаль. Мог еще поиграть». Карпин – об уходе Мамаева из футбола

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость об уходе из футбола своего бывшего полузащитника Павла Мамаева.

    «Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог бы поиграть еще? Я думаю, что да. Советовался ли он со мной? Конкретно про завершение карьеры мы не общались, но в целом разговаривали. Какой совет я могу дать? Решил закончить значит закончил», – сказал Карпин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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