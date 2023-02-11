Мамаев объявил о завершении карьеры в 34 года

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев решил закончить профессиональную карьеру.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе из‑за рубежа.

Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», – сказал 34-летний футболист.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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