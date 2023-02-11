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    Мамаев объявил о завершении карьеры в 34 года

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев решил закончить профессиональную карьеру.

    «Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе из‑за рубежа.

    Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», – сказал 34-летний футболист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +883

      Спартач80 52 минуты назад

      Ужс,как мы без такой твари,как ты....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24178

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это большая потеря для нашего футбола. "((("

      1
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