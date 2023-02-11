Юран отреагировал на решение Мамаева закончить карьеру

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в 34 года.

«Павел Мамаев играл в ведущих клубах – ЦСКА, «Краснодар», также был игроком сборной России. Становился чемпионом страны и обладателем кубков.

Не поиграл за границей и допущу, что реализовал себя не в полной мере. Все-таки каждый футболист мечтает играть за рубежом.

Всегда хочется взять от футбола по максимуму. Но есть колоссальнейшие нагрузки и травмы, которые преследуют футболистов – организм с каждым годом не молодеет.

Павел посчитал нужным закончить карьеру. Принял решение, не проснувшись одним днем, а что-то конкретное сподвигло его принять эту мысль.

Наверное, понял, что на том уровне, который имеет, дальше будет сложно играть. Да, Паша закончил как игрок, но он может переключиться на тренерскую должность.

Думаю, будет связан с футболом. Потому что посвятил ему половину своей жизни. Это его решение и к нему нужно отнестись с уважением», – заявил Юран.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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