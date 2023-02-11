Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартинес: «Как я мог издеваться над Мбаппе, если он забил мне четыре гола в финале ЧМ?»

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой поступок на чемпионском параде после победы на ЧМ-2022.

    Он держал в руках куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

    «Люди бросали нам кучу кукол во время парада, около сотни. Я подобрал одну, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.

    Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале... Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» – сказал Мартинес.

    • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.
    • Мбаппе оформил хет-трик и забил 11-метровый в серии.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Худяков назвал тройку лучший вратарей мира 1
    ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему вратарю 2022 года 6
    Месси, Неймар и Винисиус – в сборной лучших игроков 2022 года в Южной Америке по версии IFFHS
    Источник: Infobae

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11