Мартинес: «Как я мог издеваться над Мбаппе, если он забил мне четыре гола в финале ЧМ?»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой поступок на чемпионском параде после победы на ЧМ-2022.

Он держал в руках куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Люди бросали нам кучу кукол во время парада, около сотни. Я подобрал одну, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.

Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале... Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» – сказал Мартинес.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.

Мбаппе оформил хет-трик и забил 11-метровый в серии.

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