Мартинес: «Как я мог издеваться над Мбаппе, если он забил мне четыре гола в финале ЧМ?»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой поступок на чемпионском параде после победы на ЧМ-2022.
Он держал в руках куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Люди бросали нам кучу кукол во время парада, около сотни. Я подобрал одну, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.
Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале... Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» – сказал Мартинес.
- Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.
- Мбаппе оформил хет-трик и забил 11-метровый в серии.
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Источник: Infobae