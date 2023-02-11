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    Тарасов считает, что Бузова обязана ему своей популярностью

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов согласился с мнением, что Ольга Бузова стала популярной благодаря ему.

    – Были разговоры, что Ольгу Бузову в свое время хотели пригласить в «Родину Медиа» для популяризации. Но она как-то жестко на это отреагировала.

    – Жестко, но я уверен, что это не ее реакция. И вообще я не хочу о ней больше говорить.

    – Я просто помню ее жесткую реакцию, плюс она на каком-то мероприятии заявила, что он, мол, лох, а я тут крутая. Тебе похеру?

    – Мне ***. Я счастлив, а она нет. Ладно, не хотел говорить, но расскажу. Есть такой чувак, Рустам Солнцев. Он меня *** всю жизнь. И недавно мне рассказали, что он опять про меня говорил.

    Я думал, опять что-то гнал про меня. Но нет, сказал, что Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной. По факту сказал, все правильно. Раунд!

    – Так это ты? Скольких людей ты травмировал этими песнями?

    – Когда мы разошлись, у нее началось все это.

    • Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год.
    • Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, у них трое детей.

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    Источник: ютуб-канал «Броукаст»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2576

      Эном айс 1 минуту назад

      Парочка - петух да гагарочка.

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      Рейтинг: +20783

      derrik2000 3 минуты назад

      "– Так это ты? Скольких людей ты травмировал этими песнями?
      – Когда мы разошлись, у нее началось все это."

      Получается, что это Тарасова нужно подвесить (пусть будет "за ноги"), потому что Бузова с катушек слетела совсем???
      По-моему, хоть я и не видел и не слышал её "выступлений", она всегда такая была.
      Страшная до ужаса (косметика мировых брендов не в счёт) и на понтах до Луны.

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      Рейтинг: +830

      7:1 27 минут назад

      "Есть такой чувак, Рустам Солнцев. Он меня *** всю жизнь"

      простите, я правильно понял, что он шпилил тарасова?

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      Рейтинг: +883

      Спартач80 > 7:1 21 минуту назад

      Скорее всего нет,не у всех так,как у болельщиков Зенита....

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      Рейтинг: +830

      7:1 > Спартач80 16 минут назад

      у болельщиков зенита с ориентацией всё в порядке, в отличие от представителей спартака, которые легально завезли себе дезеува, и про которого даже заремба в знаменитом интервью собчак говорила, что в спартаг завезли открытого гея. можешь погуглить и убедиться, что она это действительно сказала. такие вот дела. гы-гы!

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