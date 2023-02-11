Тарасов считает, что Бузова обязана ему своей популярностью

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов согласился с мнением, что Ольга Бузова стала популярной благодаря ему.

– Были разговоры, что Ольгу Бузову в свое время хотели пригласить в «Родину Медиа» для популяризации. Но она как-то жестко на это отреагировала.

– Жестко, но я уверен, что это не ее реакция. И вообще я не хочу о ней больше говорить.

– Я просто помню ее жесткую реакцию, плюс она на каком-то мероприятии заявила, что он, мол, лох, а я тут крутая. Тебе похеру?

– Мне ***. Я счастлив, а она нет. Ладно, не хотел говорить, но расскажу. Есть такой чувак, Рустам Солнцев. Он меня *** всю жизнь. И недавно мне рассказали, что он опять про меня говорил.

Я думал, опять что-то гнал про меня. Но нет, сказал, что Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной. По факту сказал, все правильно. Раунд!

– Так это ты? Скольких людей ты травмировал этими песнями?

– Когда мы разошлись, у нее началось все это.

Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год.

Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, у них трое детей.

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