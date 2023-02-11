Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарасов считает, что Бузова обязана ему своей популярностью

Тарасов считает, что Бузова обязана ему своей популярностью

11 февраля 2023, 13:41
6

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов согласился с мнением, что Ольга Бузова стала популярной благодаря ему.

– Были разговоры, что Ольгу Бузову в свое время хотели пригласить в «Родину Медиа» для популяризации. Но она как-то жестко на это отреагировала.

– Жестко, но я уверен, что это не ее реакция. И вообще я не хочу о ней больше говорить.

– Я просто помню ее жесткую реакцию, плюс она на каком-то мероприятии заявила, что он, мол, лох, а я тут крутая. Тебе похеру?

– Мне ***. Я счастлив, а она нет. Ладно, не хотел говорить, но расскажу. Есть такой чувак, Рустам Солнцев. Он меня *** всю жизнь. И недавно мне рассказали, что он опять про меня говорил.

Я думал, опять что-то гнал про меня. Но нет, сказал, что Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной. По факту сказал, все правильно. Раунд!

– Так это ты? Скольких людей ты травмировал этими песнями?

– Когда мы разошлись, у нее началось все это.

  • Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год.
  • Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, у них трое детей.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина 9
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА 2
Дзюбу предложили клубу РПЛ 4
Источник: ютуб-канал «Броукаст»
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1676114669
"– Так это ты? Скольких людей ты травмировал этими песнями? – Когда мы разошлись, у нее началось все это." Получается, что это Тарасова нужно подвесить (пусть будет "за ноги"), потому что Бузова с катушек слетела совсем??? По-моему, хоть я и не видел и не слышал её "выступлений", она всегда такая была. Страшная до ужаса (косметика мировых брендов не в счёт) и на понтах до Луны.
Ответить
Эном айс
1676114745
Парочка - петух да гагарочка.
Ответить
raritet
1676122709
Тут , конечно , Тарасов взял на себя ответственность. А если реально, то наверное, это только у нас такое возможно: не имея ни слуха, ни голоса, ни вообще хоть какого либо намека на талант и чтобы такое Г... крутили по ТВ. Считаю это полным беспределом. Потому что в пределах этого есть же люди и с голосом, и талантливые, и их.очень много. Но почему то опять Собчак,Бузова. Бузова, Собчак. Извините, прочитал свое последнее предложение и ощущение , что изгадил чистый листок бумаги этими именами. Простите меня?
Ответить
balam
1676123591
жалко рано развелись
Ответить
Maks-80
1676269060
Известный всей стране гей Солнцев всю жизнь трахал Тарасова?
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
2
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
1
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
4
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
2
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
9
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
5
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+