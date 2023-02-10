Сперцян: «Мы готовы свое здоровье отдать, лишь бы Галицкий был здоров»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

Прошлым летом стало известно, что у бизнесмена онкология.

– В твиттере Галицкий довольно часто упоминает тебя. Как ты это воспринимаешь?

– Я горжусь этим.

– А вы в жизни часто с ним контактируете?

– Практически всегда. На тренировках, на играх, очень часто общаемся на разные темы. Он может позвонить. Может и по хорошему поводу позвонить, может и где-то нет.

Допустим, я плохо штрафной пробил с «Оренбургом», он может позвонить и поругать.

– Сергей Николаевич приходит к нам в эфир в «Коммент.Шоу» и на всю страну говорит о болезни. Как отреагировала команда тогда? Как вы его поддерживали?

– Когда мы это услышали, не верилось в это вообще. Ходили слухи, но когда сам он об этом сказал, это было больно слышать. Это тяжело, тяжело мне это сказать.

Мы желаем ему только здоровья. Мы готовы свое здоровье отдать, лишь бы Сергей Николаевич был здоров.

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