Нойер встретился с Нагельсманом. Они помирились (Bild)

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провел личную встречу с главным тренером клуба Юлианом Нагельсменом.

По информации Bild, тренер и футболист уладили разногласия, которые появились после недавнего интервью Нойера. Ранее 36-летний футболист публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Нойер и Нагельсман помирились. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» вратарь также встретится с боссами «Баварии» – Оливером Каном или Хасаном Салихамиджичем.

Теперь Нойеру грозят санкции – как минимум штраф.

36-летний голкипер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

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