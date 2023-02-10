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    Нойер встретился с Нагельсманом. Они помирились (Bild)

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провел личную встречу с главным тренером клуба Юлианом Нагельсменом.

    По информации Bild, тренер и футболист уладили разногласия, которые появились после недавнего интервью Нойера. Ранее 36-летний футболист публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

    Нойер и Нагельсман помирились. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» вратарь также встретится с боссами «Баварии» – Оливером Каном или Хасаном Салихамиджичем.

    • Теперь Нойеру грозят санкции – как минимум штраф.
    • 36-летний голкипер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2706

      BlackMurder 1 час назад

      Я из-за перелома колена, тоже вряд ли смогу выбегать)

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