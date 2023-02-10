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Нойер встретился с Нагельсманом. Они помирились (Bild)

10 февраля 2023, 10:43
1

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провел личную встречу с главным тренером клуба Юлианом Нагельсменом.

По информации Bild, тренер и футболист уладили разногласия, которые появились после недавнего интервью Нойера. Ранее 36-летний футболист публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Нойер и Нагельсман помирились. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» вратарь также встретится с боссами «Баварии» – Оливером Каном или Хасаном Салихамиджичем.

  • Теперь Нойеру грозят санкции – как минимум штраф.
  • 36-летний голкипер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль Нагельсман Юлиан
Комментарии (1)
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BlackMurder
1676018342
Я из-за перелома колена, тоже вряд ли смогу выбегать)
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