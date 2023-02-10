Альба – о «Барсе»: «Чемпионство в наших руках, но «Реал» будет бороться до конца»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о чемпионской интриге в Примере.

«Барселона» лидирует в чемпионате, набрав 53 очка.

«Реал» идет на втором месте и отстает на 8 баллов.

Следующий соперник «Барсы» – «Вильярреал» (12 февраля)

«По своему опыту могу сказать, что осталось еще очень много матчей в чемпионате, и «Реал» будет бороться до конца. Нам будет очень сложно.

Конечно, восемь очков – большое расстояние, но нам нельзя расслабляться. Но чемпионство в наших руках», – сказал Альба.

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