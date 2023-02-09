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    Ари ищет в Бразилии игроков для российских клубов. К нему уже обращались «Спартак» и «Краснодар»

    Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари заявил, что помогает российским клубам находить футболистов в Бразилии.

    «Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока — «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю. Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению.

    «С «Краснодаром» у меня хорошо выстроенные отношения, «Спартак» тоже иногда обращается. Но чаще всего это работает так: обычно у красно-белых есть свои агенты на бразильском рынке, но, если у них возникают трудности, они идут ко мне — я пытаюсь решить проблемы.

    Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия — страна больших возможностей, это то место, где вы будете становиться лучше с каждым днем и что там красивая культура и добрые люди. Я увидел ноль минусов жизни в России, у меня не было никаких проблем», — заявил Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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