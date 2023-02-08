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    Игру «Волга» – «Зенит» могут перенести в Нижнекамск

    Встреча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «Волгой» и «Зенитом» под угрозой переноса. Принимающая сторона не уверена, что подготовит стадион «Труд» к матчу, намеченному на 25 февраля.

    Сегодня поле в Ульяновске инспектировала комиссия ФНЛ.

    «Официальное решение [о проведении матча с «Зенитом»] с мотивировкой будет озвучено до конца недели. Вопросы задавались непосредственно специалистам, отвечающим за стадион, и директору. Вопросы рабочие. Состояние поля — это главное. План работ составлен давно, он строго соблюдается. Такие моменты возникают каждую зиму, только сейчас мы имеем существенную разницу, потому что нужно подготовить газон не к апрелю, а к февралю. Для Ульяновска это всe‑таки в новинку. Трава есть, она растет. Подгорев работает. На поверхности +16 градусов, на улице в среду было -13.

    Перед приездом комиссии поле было открыто, поэтому за пару часов верхушка покрылась инеем. Но в этом нет ничего страшного — как только поле накрывают, всe нормализуется. Если комиссия примет решение о переносе встречи, то у клуба есть два варианта: стадион «Акрона» в Жигулевске и арена «Нефтехимика» в Нижнекамске. В таком случае, вероятно, будет выбран второй вариант, потому что в эти даты «Акрон» сам будет проводить матч в Кубке России. Это составит неудобства всем сторонам», — сказали в пресс‑службе «Волги».

    • На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • «Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: 73online

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4300

      Питерский князь 4 минуты назад

      Пусть перенесут в кровать Федуна.
      Обслужит матч Зарема.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +67148

      portero 1 час назад

      Вопрос к организаторам: нахер в фкеврале играть в футбол, вы там вредители, а что делают с вредителями у нас???? Переставляют на другое доходное место.....

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      Рейтинг: +455

      Vratarь > portero 50 минут назад

      Что ты - что ты!! А то не знаешь, что если не играть в футбол зимой, то не будет прогресса в игре, бюджет перестанет расти, и наши клубы не выиграют Лигу Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +11736

      R_a_i_n > portero 41 минуту назад

      Нижнекамск в феврале это мороз шо пизнест и горы снега. Но РФС думает только о... фик знает о чем там думают.

      0
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