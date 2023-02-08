Игру «Волга» – «Зенит» могут перенести в Нижнекамск

Встреча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «Волгой» и «Зенитом» под угрозой переноса. Принимающая сторона не уверена, что подготовит стадион «Труд» к матчу, намеченному на 25 февраля.

Сегодня поле в Ульяновске инспектировала комиссия ФНЛ.

«Официальное решение [о проведении матча с «Зенитом»] с мотивировкой будет озвучено до конца недели. Вопросы задавались непосредственно специалистам, отвечающим за стадион, и директору. Вопросы рабочие. Состояние поля — это главное. План работ составлен давно, он строго соблюдается. Такие моменты возникают каждую зиму, только сейчас мы имеем существенную разницу, потому что нужно подготовить газон не к апрелю, а к февралю. Для Ульяновска это всe‑таки в новинку. Трава есть, она растет. Подгорев работает. На поверхности +16 градусов, на улице в среду было -13.

Перед приездом комиссии поле было открыто, поэтому за пару часов верхушка покрылась инеем. Но в этом нет ничего страшного — как только поле накрывают, всe нормализуется. Если комиссия примет решение о переносе встречи, то у клуба есть два варианта: стадион «Акрона» в Жигулевске и арена «Нефтехимика» в Нижнекамске. В таком случае, вероятно, будет выбран второй вариант, потому что в эти даты «Акрон» сам будет проводить матч в Кубке России. Это составит неудобства всем сторонам», — сказали в пресс‑службе «Волги».

На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.

«Зенит» – лидер РПЛ.

«Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

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