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  • Стали известны бонусы Дзюбы в «Локомотиве». Агент получит 7 миллионов рублей

Стали известны бонусы Дзюбы в «Локомотиве». Агент получит 7 миллионов рублей

8 февраля 2023, 15:59
10

Появилась информацию о бонусной части контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

По информации «РБ Спорт», помимо зарплаты в размере 2,5 миллиона рублей в месяц 34-летний форвард может получить бонусы за забитые голы и решение задачи по сохранению прописки в РПЛ. За это игроку предусмотрено более 4 миллионов рублей.

Агент Дзюбы должен получит 100 тысяч долларов (более 7 миллионов рублей) в качестве комиссии. Об этой сумме говорилось во время переговоров между сторонами. Окончательные данные пока неизвестны.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (10)
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MaxRnD
1675862368
Афёра века
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JTherry
1675863355
агент получит 7 лимонов, а "икона российского футбола" - 2,5 плюс бонусы...))) ну хотя бы не 50 тысяч... а подписной бонус не предвидится на "тайной вечере" для иконы, чтобы было на что свечки зажечь..?)
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НикКин
1675863982
Пора прокуратуре провести аудит финансов во всей Рфс и во всех клубах рпл ох сколько же там вскроется интересного
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Таврида
1675865033
Ждем повышения цен на электричках.
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Красногорск_Фан
1675865168
А сколько с Дзюбы с Агентом удержат если Локо пойдет в ФНЛ не прописали? Я хоть не гуру юриспруденции но иногда пишу договора, Основной принцип юридического договора это зеркальность. А так - вписали кучу бонусов, по принципу вдруг прокатит. Даже не вписали ограничений (уверен) что если Зюба на второй день в команде получит травму и выбудет на год но Локо выйдет в след. сезон то за что ему бонус в 4 ляма. Кстати слова Распил + Деревяшка заиграли новыми красками. Лихо пилят на деревяшке )))
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DOCTOR PENALTY
1675865302
"Все довольны, все смеются." (((
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Эном айс
1675865549
Ой, божечки... А полка -то верхняя , или нижняя..?)
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