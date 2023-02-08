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    Стали известны бонусы Дзюбы в «Локомотиве». Агент получит 7 миллионов рублей

    Появилась информацию о бонусной части контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

    По информации «РБ Спорт», помимо зарплаты в размере 2,5 миллиона рублей в месяц 34-летний форвард может получить бонусы за забитые голы и решение задачи по сохранению прописки в РПЛ. За это игроку предусмотрено более 4 миллионов рублей.

    Агент Дзюбы должен получит 100 тысяч долларов (более 7 миллионов рублей) в качестве комиссии. Об этой сумме говорилось во время переговоров между сторонами. Окончательные данные пока неизвестны.

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2529

      Эном айс 26 минут назад

      Ой, божечки...
      А полка -то верхняя , или нижняя..?)

      1
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      Рейтинг: +24151

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      "Все довольны, все смеются." (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6827

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      А сколько с Дзюбы с Агентом удержат если Локо пойдет в ФНЛ не прописали? Я хоть не гуру юриспруденции но иногда пишу договора, Основной принцип юридического договора это зеркальность. А так - вписали кучу бонусов, по принципу вдруг прокатит. Даже не вписали ограничений (уверен) что если Зюба на второй день в команде получит травму и выбудет на год но Локо выйдет в след. сезон то за что ему бонус в 4 ляма. Кстати слова Распил + Деревяшка заиграли новыми красками. Лихо пилят на деревяшке )))

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      Рейтинг: +653

      Таврида 35 минут назад

      Ждем повышения цен на электричках.

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      Рейтинг: +2529

      Эном айс > Таврида 19 минут назад

      Правильные выездюки говорят "на собаках")

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      Рейтинг: +398

      НикКин 52 минуты назад

      Пора прокуратуре провести аудит финансов во всей Рфс и во всех клубах рпл ох сколько же там вскроется интересного

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      Рейтинг: +28228

      JTherry 1 час назад

      агент получит 7 лимонов, а "икона российского футбола" - 2,5 плюс бонусы...))) ну хотя бы не 50 тысяч... а подписной бонус не предвидится на "тайной вечере" для иконы, чтобы было на что свечки зажечь..?)

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      Рейтинг: +54018

      MaxRnD 1 час назад

      Афёра века

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      Рейтинг: +13052

      Алексей З 1 час назад

      Куда смотрит счётная палата, в РЖД просто финансовый беспредел.
      Один дибилметр амбиции тешит , а по стране воровство расцветает.
      Это просто пи...ц !!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +2529

      Эном айс > Алексей З 16 минут назад

      В зоопарке тиграм не докладывают мяса..
      Задрал орать, Алёша.

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