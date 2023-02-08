Стали известны бонусы Дзюбы в «Локомотиве». Агент получит 7 миллионов рублей

Появилась информацию о бонусной части контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

По информации «РБ Спорт», помимо зарплаты в размере 2,5 миллиона рублей в месяц 34-летний форвард может получить бонусы за забитые голы и решение задачи по сохранению прописки в РПЛ. За это игроку предусмотрено более 4 миллионов рублей.

Агент Дзюбы должен получит 100 тысяч долларов (более 7 миллионов рублей) в качестве комиссии. Об этой сумме говорилось во время переговоров между сторонами. Окончательные данные пока неизвестны.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

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