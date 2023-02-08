Теперь я знаю марку и гос. номер автомобиля полена ))
Нападающий Артем Дзюба прибыл в офис «Локомотива» – его автомобиль замечен в Черкизово. Вероятно, там он подписывает контракт с клубом.
Несколько часов назад Дзюба прошел медосмотр для москвичей.
- Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
- Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.
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