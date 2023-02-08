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    Дзюба прибыл в офис «Локомотива»

    Нападающий Артем Дзюба прибыл в офис «Локомотива» – его автомобиль замечен в Черкизово. Вероятно, там он подписывает контракт с клубом.

    Несколько часов назад Дзюба прошел медосмотр для москвичей.

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5860

      Enter2006 12 минут назад

      Теперь я знаю марку и гос. номер автомобиля полена ))

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      Ответить
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      Рейтинг: +440

      ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      Посмотрим как откроют свои гудки если будет забивать те, кто смеялся над дзюбинатором, когда он в Зените рекорды по забитым голам обновлял. Правда сейчас он пенсионер и будет трусить в штоафной. Может за сезон забьёт парочку какому нибудь слабаку, ну и Спартаку по привычке. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2855

      фанат джигурды 36 минут назад

      Надеюсь, что он приехал на Восточный вокзал за билетами до НН.

      0
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      Рейтинг: +54012

      MaxRnD 1 час назад

      Внимательно смотрите за раздевалкой

      1
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      Рейтинг: +397

      НикКин 1 час назад

      Это фиско для Локо, фнл уже точно собрались в месте с дрочером позорище

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      Рейтинг: +4024

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Теперь Локо попрет.

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      Рейтинг: +1849

      шахта Заполярная > Иван Петров 1986 55 минут назад

      Конечно попрет - здравствуй фнл.

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