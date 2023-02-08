Нападающий Артем Дзюба прибыл в офис «Локомотива» – его автомобиль замечен в Черкизово. Вероятно, там он подписывает контракт с клубом.

Несколько часов назад Дзюба прошел медосмотр для москвичей.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.

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