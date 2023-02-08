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    Игрок «Рубина» Горбунов рассказал о «поджопнике» от Дзюбы

    Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов вспомнил летнее пребывание в команде форварда Артема Дзюбы.

    – Летом в расположение «Рубина» приехал Дзюба. Как он себя вел?

    – В коридоре он нормально меня встретил. Я его знать не знал, а он мне как дал с коленки, наградил поджопником! В раздевалке он как свой со всеми общался. Как будто давно тут играет. Опять же – я его в первый раз увидел, а он вел себя так, будто мы давно знакомы. Приятный парень.

    Про мой рост тоже, конечно, шутил. Когда «коридор» делали, Дзюба подкалывал: «Горбун пробежал уже? Тебя не видно из-под травы».

    Жаль, что он не перешел в «Рубин». Я бы этого хотел.

    • Дзюба в августе после сборов с «Рубином» подписал контракт с «Адана Демирспором».
    • В ноябре Дзюба расторг контракт с турками.
    • В ближайшее время Дзюба должен подписать контракт с «Локомотивом».

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5771

      AtticusFinch 1 час назад

      Он вроде и не собирался в Рубин

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