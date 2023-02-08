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    Агент Барбоза назвал лучшего российского полузащитника

    Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

    «Головин – талантливый, опытный футболист. У него уже есть определенный статус. Думаю, он лучший российский полузащитник. Он показал свой уровень во Франции.

    Конечно, немецкий чемпионат сильнее, чем французский, это будет шаг вперед для Головина. Посмотрим, что будет дальше. Это большой прогресс для него, если он действительно перейдет в «Боруссию», — сказал Барбоза.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 21 матч, 4 гола.
    • Контракт Головина действует до 2024 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13045

      Алексей З 2 часа назад

      Потекло Г по трубам.
      Теперь до лета эта санта- барбара будет на всех футбольных сайтах.
      Интересно в Дортмунде знают о существовании Головина ?

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