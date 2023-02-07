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«Спартак» уничтожил «Краснодар», «Ман Сити» могут исключить из АПЛ, Кержаков будет работать на Кипре и другие новости

7 февраля 2023, 01:18
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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На бомбардире новый король заголовков? Уничтожил! Деклассировал! Растоптал! Аннигилировал ещё можете взять на вооружение, тоже эффектное словечко.
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