«Спартак» уничтожил «Краснодар», «Ман Сити» могут исключить из АПЛ, Кержаков будет работать на Кипре и другие новости

В «Ливерпуле» определились с будущим Клоппа
Отношения Нойера и Нагельсмана окончательно испортились. Тренер уже выбрал нового капитана «Баварии»
Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем
В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения. Под завалами оказался экс-футболист «Челси» и «Ньюкасла». Он выжил, но получил травмы
АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансового фэйр-плей. Команду могут исключить из Премьер-лиги. Клуб не сможет оспорить санкции в CAS
Директор «Кармиотисса» подтвердил, что Кержаков возглавит кипрский клуб
Зимний кубок РПЛ. «Сочи» разгромил «Ростов» (3:0), «Спартак» уничтожил «Краснодар» (4:0), Зиньковский забил, обведя полсостава
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