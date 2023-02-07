«Спартак» уничтожил «Краснодар», «Ман Сити» могут исключить из АПЛ, Кержаков будет работать на Кипре и другие новости

В «Ливерпуле» определились с будущим Клоппа

Отношения Нойера и Нагельсмана окончательно испортились. Тренер уже выбрал нового капитана «Баварии»

Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем

В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения. Под завалами оказался экс-футболист «Челси» и «Ньюкасла». Он выжил, но получил травмы

АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансового фэйр-плей. Команду могут исключить из Премьер-лиги. Клуб не сможет оспорить санкции в CAS

Директор «Кармиотисса» подтвердил, что Кержаков возглавит кипрский клуб

Зимний кубок РПЛ. «Сочи» разгромил «Ростов» (3:0), «Спартак» уничтожил «Краснодар» (4:0), Зиньковский забил, обведя полсостава

Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре

Кокорин забил «Доксе» и помог «Арису» победить. Это его восьмой гол на Кипре

ЦСКА может усилиться нападающим сборной Панамы

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