очень хороший матч провел Спартак на сборах с добротной командой из Краснодара, и дело даже не в счете, хотя разгром порадовал...) также порадовало движение игроков, прессинг на обеих половинах поля, в кои то веки к защите претензий было мало, но огрехи есть... зато нападение сыграло выше всяких похвал, давление на ворота ощущалось в течение всего матча, порадовал Зина своим голом-красавцем и участием в созидании еще 3-х голов... но расслабляться не надо, впереди матчи на Кубок с Локо и матчи чемпионата не за горами...)
«Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:0 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
Голы забивали Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Бальде Кейта.
Для 27-летнего сенегальца этот мяч стал дебютным.
Спартаковцы выиграли оба матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом».
Зимний кубок РПЛ. 2-й тур
Краснодар – Спартак – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Мелешин, 22; 0:2 – Зиньковский, 58; 0:3 – Николсон, 81; 0:4 – Кейта (с пенальти), 83.
Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
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