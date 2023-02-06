«Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:0 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Голы забивали Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Бальде Кейта.

Для 27-летнего сенегальца этот мяч стал дебютным.

Спартаковцы выиграли оба матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом».

Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

Краснодар – Спартак – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Мелешин, 22; 0:2 – Зиньковский, 58; 0:3 – Николсон, 81; 0:4 – Кейта (с пенальти), 83.

Календарь Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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