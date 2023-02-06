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    Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:0), Бальде забил дебютный гол

    «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:0 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

    Голы забивали Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Бальде Кейта.

    Для 27-летнего сенегальца этот мяч стал дебютным.

    Спартаковцы выиграли оба матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом».

    Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

    Краснодар – Спартак – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мелешин, 22; 0:2 – Зиньковский, 58; 0:3 – Николсон, 81; 0:4 – Кейта (с пенальти), 83.

    Календарь Зимнего кубка РПЛ

    Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +28190

      JTherry 38 минут назад

      очень хороший матч провел Спартак на сборах с добротной командой из Краснодара, и дело даже не в счете, хотя разгром порадовал...) также порадовало движение игроков, прессинг на обеих половинах поля, в кои то веки к защите претензий было мало, но огрехи есть... зато нападение сыграло выше всяких похвал, давление на ворота ощущалось в течение всего матча, порадовал Зина своим голом-красавцем и участием в созидании еще 3-х голов... но расслабляться не надо, впереди матчи на Кубок с Локо и матчи чемпионата не за горами...)

      1
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      Рейтинг: +100339

      zigbert 1 час назад

      Порадовал сегодня Спартак не только по счету сколько игрой. В первом тайме голов могло быть и больше, выгодные моменты не реализовали Зобнин и Игнатов. Соболев очень полезно играл на команду, раздавая точные передачи. Бальде, Тавареш, Дуарте - хорошие приобретения. Плохо то что еще не научились разыгрывать мяч от ворот - это иногда превращается в испытание нервов у болельщиков.

      6
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      Рейтинг: +33597

      VVM1964 1 час назад

      Гораздо интереснее, чем в матче с Ростовым и прежде всего конечно в атаке. Из двух составов может и должен получиться очень не плохой костяк и с ним просто обязаны бороться за 2-е место, почему не первое ? - можно и за первое, но только если Зенит "позволит" ...

      8
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      Рейтинг: +28190

      JTherry > VVM1964 33 минуты назад

      ты прям, как Тёркин - "зачем мне орден, я согласен на медаль"...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1832

      шахта Заполярная 1 час назад

      Игрой и счетом удовлетворен, теперь так бы и во второй половине чемпионата продолжить.

      11
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      Рейтинг: +1976

      alefreddy 1 час назад

      очень хорошо с удовольствием играли разные составы все неплохо выглядели ну а косяки как всегда имелись

      7
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      Рейтинг: +20759

      derrik2000 1 час назад

      КАЧЕСТВО даже обсуждать смешно: два состава "солянка сборная" - по одному в каждом тайме вышли.
      Понравились голы Мелёшина и Зиньковского, да и Шамар неплохо забил.
      Из отдельных игроков понравились Мелёшин, Тавареш, Пруцев.
      Очень не понравился сегодня Классен: и у своих ворот постоянно косячил, и не забил то, что в принципе НЕ забить невозможно.
      Рад, что наконец-то Мартинс в концовке вышел и как-то сразу получше стало в опорной зоне.
      А, вообще, смотря сегодня оба матча, скажу, что бердыевское Сочи - МАШИНА, ну, или, столяр Бикеич выстрогал дуратин таких, каких нужно ему.

      5
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      Рейтинг: +16898

      NewLife 1 час назад

      Лучшая игра Спартака из последних. Радует то, что команда набирает форму. В первом тайме и Соболев и Мелешин играли просто здорово и очень эффективно, а вот Зобнин одел шапку-невидимку. Во втором тайме Маслов не проиграл ни одного единоборства и правильно выбирал позицию, Селихов блеснул мастерством, получилась привычный дриблинг у Зиньковского, все хорошо организовывали контр-атаки.

      8
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      Рейтинг: +13033

      Алексей З > NewLife 1 час назад

      Поспорю с вами за Маслова.
      Он медленный !!! Игрок замены.
      Где они ( цз) были когда Селехов спас ?

      1
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      Рейтинг: +16898

      NewLife > Алексей З 57 минут назад

      Я тоже его за неповоротливость критиковал до травмы, но после выздоровления он вернулся другим, двигается лучше, он просто крупняк и кажется медленным.

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      Рейтинг: +26725

      slavutiq70 1 час назад

      Ну нормально потренировались ,,,,

      6
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      Рейтинг: +13033

      Алексей З 1 час назад

      Спартак порадовал , но и "ложка дёгтя", как всегда найдётся.
      По-моему Игнатов был худшим. Всё не впопад , да и скорости не хватает, лавочник. Зоба очень скромно.
      Центр обороны во втором тайме не впечатлил, Шамара до гола вообще не видел.
      Краснодар в обороне сегодня - атас !!!
      Красно-Белых с победой и добротной игрой.

      6
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      Рейтинг: +16898

      NewLife > Алексей З 1 час назад

      Не могу понять Игнатова - способный парень, но по-моему не лады с психикой, надо показаться врачу и пить витамины.

      4
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      Рейтинг: +13033

      Алексей З > NewLife 1 час назад

      Согласен.
      Уверенности нет и походу сам от этого всё хуже и хуже играет.
      Перспектива как и у Умярова летом в аренду.

      3
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      Рейтинг: +1573

      aubergine 1 час назад

      В чемпионате также играйте и выигрывайте, пожалуйста. Хочется посмотреть на борьбу в концовке сезона, а не на единоличную гегемонию питерцев.

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