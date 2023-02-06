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Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:0), Бальде забил дебютный гол

6 февраля 2023, 21:50
15

«Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:0 во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Голы забивали Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Бальде Кейта.

Для 27-летнего сенегальца этот мяч стал дебютным.

Спартаковцы выиграли оба матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом».

Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

Краснодар – Спартак – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Мелешин, 22; 0:2 – Зиньковский, 58; 0:3 – Николсон, 81; 0:4 – Кейта (с пенальти), 83.

Календарь Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Спартак Краснодар
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1675709570
Ну это уже повеселей!
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aubergine
1675709838
В чемпионате также играйте и выигрывайте, пожалуйста. Хочется посмотреть на борьбу в концовке сезона, а не на единоличную гегемонию питерцев.
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slavа0508
1675710164
Ну нормально потренировались ,,,,
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NewLife
1675710182
Лучшая игра Спартака из последних. Радует то, что команда набирает форму. В первом тайме и Соболев и Мелешин играли просто здорово и очень эффективно, а вот Зобнин одел шапку-невидимку. Во втором тайме Маслов не проиграл ни одного единоборства и правильно выбирал позицию, Селихов блеснул мастерством, получилась привычный дриблинг у Зиньковского, все хорошо организовывали контр-атаки.
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derrik2000
1675710305
КАЧЕСТВО даже обсуждать смешно: два состава "солянка сборная" - по одному в каждом тайме вышли. Понравились голы Мелёшина и Зиньковского, да и Шамар неплохо забил. Из отдельных игроков понравились Мелёшин, Тавареш, Пруцев. Очень не понравился сегодня Классен: и у своих ворот постоянно косячил, и не забил то, что в принципе НЕ забить невозможно. Рад, что наконец-то Мартинс в концовке вышел и как-то сразу получше стало в опорной зоне. А, вообще, смотря сегодня оба матча, скажу, что бердыевское Сочи - МАШИНА, ну, или, столяр Бикеич выстрогал дуратин таких, каких нужно ему.
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alefreddy
1675710516
очень хорошо с удовольствием играли разные составы все неплохо выглядели ну а косяки как всегда имелись
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шахта Заполярная
1675710539
Игрой и счетом удовлетворен, теперь так бы и во второй половине чемпионата продолжить.
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VVM1964
1675711005
Гораздо интереснее, чем в матче с Ростовым и прежде всего конечно в атаке. Из двух составов может и должен получиться очень не плохой костяк и с ним просто обязаны бороться за 2-е место, почему не первое ? - можно и за первое, но только если Зенит "позволит" ...
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zigbert
1675711595
Порадовал сегодня Спартак не только по счету сколько игрой. В первом тайме голов могло быть и больше, выгодные моменты не реализовали Зобнин и Игнатов. Соболев очень полезно играл на команду, раздавая точные передачи. Бальде, Тавареш, Дуарте - хорошие приобретения. Плохо то что еще не научились разыгрывать мяч от ворот - это иногда превращается в испытание нервов у болельщиков.
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JTherry
1675712991
очень хороший матч провел Спартак на сборах с добротной командой из Краснодара, и дело даже не в счете, хотя разгром порадовал...) также порадовало движение игроков, прессинг на обеих половинах поля, в кои то веки к защите претензий было мало, но огрехи есть... зато нападение сыграло выше всяких похвал, давление на ворота ощущалось в течение всего матча, порадовал Зина своим голом-красавцем и участием в созидании еще 3-х голов... но расслабляться не надо, впереди матчи на Кубок с Локо и матчи чемпионата не за горами...)
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