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    • Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями в связи с выигрышем Зимнего кубка РПЛ.

    • Спартаковцы начали турнир с поражения от «Ростова» (0:3).
    • Затем команда разгромила «Шабаб Аль‑Ахли» (5:0) и «Кайрат» (6:0).

    – Важно сделать глубокий анализ, но мне понравился подход, настрой команды, то отношение, которое ребята показали.

    Желание идти вперед, в единоборствах они продемонстрировали это желание. Это дает нам возможность идти дальше.

    – Пара форвардов Промес – Угальде показала сегодня, что она будет основной в официальных матчах?

    – Ничего никому не гарантировано. С приходом Угальде мы укомплектовали линию атаки, сделали ее разносторонней – технически, тактически, физически.

    Первая фаза подготовки закончена, сейчас будет следующая.

    – Зобнин здорово смотрелся в защите, это будет его постоянная позиция?

    – Он невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. У нас был с ним личный разговор, я считаю, что он может быть полезен как вингер.

    На позиции крайнего защитника он может давать стабильность и надежность в фазе обороны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 22:22
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    Комментарии (20)
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    Pooodle
    1707938893
    Позор ржавому!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707939336
    Ну хоть этим хряки довольствуются. Другого ведь ничего не светит в обозримом будущем. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1707939554
    Гордится особо и нечем! За укрывательство столько лет уголовника откровенный позор Спартаку и презрение
    Ответить
    ivany4
    1707939637
    Да, головной боли у Абаскаля прибавляется.)) В технике, есть такое понятие, чем проще схема, тем надежней ее работа. И сейчас, на мой взгляд, тренеру необходимо стабилизировать и наиграть состав. О чем он собственно и говорит. Пусть не ошибется в выборе работоспособных шестеренок. По поводу Зобнина, есть сомнения. Он стал быстро уставать. И если ему быть вингером, и через его край будут постоянные подключения и атаки, боюсь он долго не протянет. Но тренеру виднее.
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    WE ARE FOR PETER
    1707940412
    Наглые эти спартачи!)) У них уголовник прячется,а они хвалятся!)) Отшибленные точно)) пора впердив на очищение
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    TIMOTHY
    1707941039
    Абаскаль замазался тоже )) потому и кричит что в России надолго))!
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    Suvorov71
    1707942153
    Вот и вонь появилась на ветке, потеплело у помойки и поперла вонь
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707942684
    Ссы в глаза и божья роса!) Это спам )
    Ответить
    Вомбат
    1707943762
    Удивительно, откуда Спартак взял мотивацию, чтобы так шикарно сыграть товарищеский матч?
    Ответить
    zigbert
    1708000520
    После первой игры с Ростовом казалось что на этот раз пролетим мимо кубка но молодцы от игры к игре команда становилась более надежной в обороне и результативнее в атаке.
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