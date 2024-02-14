Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями в связи с выигрышем Зимнего кубка РПЛ.
- Спартаковцы начали турнир с поражения от «Ростова» (0:3).
- Затем команда разгромила «Шабаб Аль‑Ахли» (5:0) и «Кайрат» (6:0).
– Важно сделать глубокий анализ, но мне понравился подход, настрой команды, то отношение, которое ребята показали.
Желание идти вперед, в единоборствах они продемонстрировали это желание. Это дает нам возможность идти дальше.
– Пара форвардов Промес – Угальде показала сегодня, что она будет основной в официальных матчах?
– Ничего никому не гарантировано. С приходом Угальде мы укомплектовали линию атаки, сделали ее разносторонней – технически, тактически, физически.
Первая фаза подготовки закончена, сейчас будет следующая.
– Зобнин здорово смотрелся в защите, это будет его постоянная позиция?
– Он невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. У нас был с ним личный разговор, я считаю, что он может быть полезен как вингер.
На позиции крайнего защитника он может давать стабильность и надежность в фазе обороны.