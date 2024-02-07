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    Карпин недоволен разгромом «Спартака»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда сыграла плохо в победном матче Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

    Я больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа, они на фиг никому не нужны, причем сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом.

    Мы играли по‑моему с «Динамо», 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предостаточно моментов.

    Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное – катастрофа.

    – В перерыве комментарий давал капитан «Ростова» Глебов и сказал, что команда решила прессинговать по‑другому, но потом подбежал к вам и предложил играть по‑старому. Что же было нового?

    – Вам нужно быть на теории часа три, чтобы понять. Была другая структура прессинга. Прессинг как раз получался. Дело не в изменениях, не получалась игра с мячом.

    – Как случился этот переворот?

    Голы случайные. Второй гол, отобрали мяч после прессинга, сыграли быстро вперед. А первый гол – больше случайность.

    – Можете обрисовать перспективы новичков?

    – На данный момент, это больше игроки стартового состава, чем нет. Опять же, за две‑три недели все может измениться. Мелехин у нас не играет первую игру после перерыва. Сако – претендент на это место, например.

    – Сами победы могут команду стимулировать, дать эмоции?

    – Эмоции или силы придается победами, набором очков в чемпионате.

    – Насколько то, что вы запланировали в этих играх, у вас получается?

    – Нельзя оценивать. Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 – окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление.

    Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверно разное физическое состояние у команд.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 22:47
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    Комментарии (8)
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    WE ARE FOR PETER
    1707335993
    Не ври Валера,все равно доволен обыграв недоклуб инородных с разгромным счётом
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    alex1951
    1707336509
    Валера,ты чувачок ,резкий но по своему ты прав...... Будь моя моя воля - я б тебя назначил тренером сб. Эстоний ,что б вытащить эту страну из Г.....на...PS Но сей вопрос очень сложный...пока Похлак командует...(((
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    Cleaner
    1707337562
    Валера хотел 7:1 (СЕМЬ : ОДИН), как у Зенита. Но и 3:0 тоже неплохо. По игре и 5:0 было бы неудивительно. Настолько плох был Спартак...
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    Cleaner
    1707338558
    Валера про счет 3:0: - Маловато будет. Маловато!!!...)))
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    gunstilzit
    1707338724
    Кокетка.
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    DOCTOR PENALTY
    1707339266
    Вполне всё понятно. Не прыгать же от радости. Карпин всегда сдержан.
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    Bozigit
    1707369445
    Валера лукавит). Правило не измено. Главное счёт на табло)
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    Марк Аврелий!
    1707542820
    Спартак сыграл отлично. Только 0:3 проиграл. А мог и 0:10 проиграть
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