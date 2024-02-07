Карпин недоволен разгромом «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда сыграла плохо в победном матче Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).
– Я больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа, они на фиг никому не нужны, причем сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом.
Мы играли по‑моему с «Динамо», 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предостаточно моментов.
Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное – катастрофа.
– В перерыве комментарий давал капитан «Ростова» Глебов и сказал, что команда решила прессинговать по‑другому, но потом подбежал к вам и предложил играть по‑старому. Что же было нового?
– Вам нужно быть на теории часа три, чтобы понять. Была другая структура прессинга. Прессинг как раз получался. Дело не в изменениях, не получалась игра с мячом.
– Как случился этот переворот?
– Голы случайные. Второй гол, отобрали мяч после прессинга, сыграли быстро вперед. А первый гол – больше случайность.
– Можете обрисовать перспективы новичков?
– На данный момент, это больше игроки стартового состава, чем нет. Опять же, за две‑три недели все может измениться. Мелехин у нас не играет первую игру после перерыва. Сако – претендент на это место, например.
– Сами победы могут команду стимулировать, дать эмоции?
– Эмоции или силы придается победами, набором очков в чемпионате.
– Насколько то, что вы запланировали в этих играх, у вас получается?
– Нельзя оценивать. Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 – окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление.
Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверно разное физическое состояние у команд.
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