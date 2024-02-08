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    Тарханов раскритиковал игру Угальде против «Ростова»

    Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом».

    «Игра Угальде против «Ростова» – провал. Я вообще не видел его на поле, он не был заметен. Если ты умеешь играть в футбол, то с первого же матча ты должен выйти и показать свой уровень. Адаптация? Это все отмазки. Пока что трудно оценить этот трансфер», – сказал Тарханов.

    • Матч, проходивший в ОАЭ, закончился победой «Ростова» со счетом 3:0.
    • Угальде вышел в основном составе «Спартака» и был заменен на 67-й минуте.
    • «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 15:51
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    Комментарии (14)
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    TIMOTHY
    1707398912
    Комментаторы один раз отметили его скромный ,так и сказали,удар в сторону ворот!)) Может у него задача от испанца не показывать до 2 марта свой класс и свою силу)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707400559
    Скоро на Кипр через Италию)
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    VVM1964
    1707401508
    Ч то за глупость судить по игроку по первому тем более практически тренировочному матчу !!! ...
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    alefreddy
    1707403890
    подождем и посмотрим
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707405013
    Хряки снова выбросили кучу бобла на ветер. Блин, стали копилкой неликвида. Гыгыгы
    Ответить
    Krics
    1707410193
    А чего не про Зину,а все о Спартаке,край о конях,ихмо?
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707418924
    Ниочем,как и все
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    andr45
    1707465477
    "Известный российский тренер Александр Тарханов"? И, чем же он известен, какие тренерские успехи у этого мерина?
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