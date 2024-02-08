Тарханов раскритиковал игру Угальде против «Ростова»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом».
«Игра Угальде против «Ростова» – провал. Я вообще не видел его на поле, он не был заметен. Если ты умеешь играть в футбол, то с первого же матча ты должен выйти и показать свой уровень. Адаптация? Это все отмазки. Пока что трудно оценить этот трансфер», – сказал Тарханов.
- Матч, проходивший в ОАЭ, закончился победой «Ростова» со счетом 3:0.
- Угальде вышел в основном составе «Спартака» и был заменен на 67-й минуте.
- «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.
- Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.