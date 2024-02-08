Тарханов раскритиковал игру Угальде против «Ростова»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом».

«Игра Угальде против «Ростова» – провал. Я вообще не видел его на поле, он не был заметен. Если ты умеешь играть в футбол, то с первого же матча ты должен выйти и показать свой уровень. Адаптация? Это все отмазки. Пока что трудно оценить этот трансфер», – сказал Тарханов.