Зиньковский — о «Спартаке»: «У нас ничего не закипает. Работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ситуации вокруг команды после поражения от «Ростова» (0:3) в Зимнем кубке РПЛ.

«Все закипает вокруг «Спартака»? Это у вас закипает, наверное, или от вас какие-то новости (улыбается). У нас ничего не закипает. Мы работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути. Готовимся к чемпионату.

У нас будет трудное начало – много игр. Кубок еще, где в ответной игре нужно будет побеждать. Все настроены на подготовку», – сказал Зиньковский.