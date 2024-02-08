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    • Зиньковский — о «Спартаке»: «У нас ничего не закипает. Работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути»

    Зиньковский — о «Спартаке»: «У нас ничего не закипает. Работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ситуации вокруг команды после поражения от «Ростова» (0:3) в Зимнем кубке РПЛ.

    «Все закипает вокруг «Спартака»? Это у вас закипает, наверное, или от вас какие-то новости (улыбается). У нас ничего не закипает. Мы работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути. Готовимся к чемпионату.

    У нас будет трудное начало – много игр. Кубок еще, где в ответной игре нужно будет побеждать. Все настроены на подготовку», – сказал Зиньковский.

    • «Спартак» занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • В первом матче 1/4 финала пути РПЛ в Кубке России «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» 0:1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2024 16:28
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    Комментарии (13)
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    O-kolesov
    1707399674
    0-3 мы на правильном пути
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707399931
    Ни у кого не закипает. Просто все ржут над хряками. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1707400425
    Мы на правильном пути слива испанца) намекнул Зиньковский
    Ответить
    СпорЦмен
    1707402337
    Надежды умирают последними. Обосретесь по полной! :)))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707403085
    Течка у них в Спартаке))
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    TIMOTHY
    1707405908
    С чистым перышком вам...)
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    DOCTOR PENALTY
    1707406177
    Ничего не закипает?... Посмотри на табло!
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    k611
    1707410040
    Хотелось бы верить что в официальных матчах таких косяков в игре не будет...
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    Artemka444
    1707413045
    Вот 2 марта поглядим!!
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    alefreddy
    1707841286
    на правильном пути много лет а кули толку
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