Промес приехал на матч Зимнего кубка РПЛ с двумя чемоданами

«Спартак» и «Кайрат» играют в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Квинси Промес приехал на этот матч с двумя чемоданами. Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения по двум уголовным делам.