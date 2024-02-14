Промес приехал на матч Зимнего кубка РПЛ с двумя чемоданами

«Спартак» и «Кайрат» играют в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Квинси Промес приехал на этот матч с двумя чемоданами. Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения по двум уголовным делам.
- Голландец не вышел в стартовом составе на игру с «Кайратом».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Спартаковца признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году, а ранее в нападении с ножом на двоюродного брата.