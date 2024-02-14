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    • Промес приехал на матч Зимнего кубка РПЛ с двумя чемоданами

    Промес приехал на матч Зимнего кубка РПЛ с двумя чемоданами

    «Спартак» и «Кайрат» играют в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.

    Квинси Промес приехал на этот матч с двумя чемоданами. Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения по двум уголовным делам.

    • Голландец не вышел в стартовом составе на игру с «Кайратом».
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Спартаковца признали виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году, а ранее в нападении с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 19:30
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    Комментарии (16)
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    SuperNils
    1707928526
    С двумя чемоданами кокаина?
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    fakeid
    1707929010
    в одном вазелин, в другом гуталин. а не то, что вы подумали)
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    гнида тарасовская
    1707930497
    Сухари и тёплые вещи . 100%
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    BRO_football
    1707930943
    Чемодан - вокзал - Нидерланды - тюрьма.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707931420
    Теперь придётся с этими чемоданами не раставаться. Не сегодня, завтра могут отправить на кичу чухонскую. Гыгыгы
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    val69
    1707934680
    Не верю ни единому слову заднеприводного кривосудия. Тем более страны, где на каждом углу продаётся наркота.. Лишь бы насрать России..
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    Pooodle
    1707937327
    Общая масса этих 2х чемонадов- 1362! Гыгыгы
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