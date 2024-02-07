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    • Зиньковский – про 0:3 от «Ростова»: «Ничего страшного, нормально играли»

    Зиньковский – про 0:3 от «Ростова»: «Ничего страшного, нормально играли»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарии по итогам проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:3).

    – Этот турнир начался для нас не очень удачно. Пропустили в первом и втором таймах. Если говорить о первом тайме, то до двух голов смотрелись хорошо, владели инициативой. Потом эта пятиминутка, случайный гол, всe пошло комом.

    Ничего страшного, это всего наша вторая игра. Пока играем по тайму, всe нормально. «Ростов» в первом тайме играл больше от обороны, движение было одинаковое. Изнутри казалось, что нормально играли.

    – Что скажешь по Угальде?

    – Смотрел за ним по первой игре. Дает много движения, активный на мяче, есть удар, идет в прессинг. Думаю, что хорошо подойдет в комбинационной игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 23:15
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    Комментарии (6)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707337240
    Конечно нормально)) не знали что делать и куда бежать))
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    Cleaner
    1707337755
    Зиньковский о вылете Спартака в ПЕРДИВ: - Ничего страшного, и там люди в футбол играют!!!...)))
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    СпорЦмен
    1707362288
    Ничего страшного, бывало и 7:1.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1707374105
    Ничего страшного. Страшно будет против Зенита
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    alefreddy
    1707374585
    Ничего страшного так и в чемпионате будет говорить
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1707383017
    Нормально играли - это 3:0. Хорошо играли - это 4:1. Отлично играли - это 3:2 в ЛЧ
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