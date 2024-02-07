Зиньковский – про 0:3 от «Ростова»: «Ничего страшного, нормально играли»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарии по итогам проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:3).

– Этот турнир начался для нас не очень удачно. Пропустили в первом и втором таймах. Если говорить о первом тайме, то до двух голов смотрелись хорошо, владели инициативой. Потом эта пятиминутка, случайный гол, всe пошло комом.

Ничего страшного, это всего наша вторая игра. Пока играем по тайму, всe нормально. «Ростов» в первом тайме играл больше от обороны, движение было одинаковое. Изнутри казалось, что нормально играли.

– Что скажешь по Угальде?

– Смотрел за ним по первой игре. Дает много движения, активный на мяче, есть удар, идет в прессинг. Думаю, что хорошо подойдет в комбинационной игре.