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    Ивич рассказал, в чем «Спартак» превзошел «Краснодар»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

    • Москвичи победили со счетом 4:0.
    • Голы забили Павел Мелешин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Бальде Кейта.

    «Сперва скажу, что «Спартак» показал себя лучше. Они создавали больше шансов. У них было больше голов.

    А мы создали два‑три шанса, однако не получилось их реализовать. «Спартак» имел шесть‑семь моментов. Из которых получилось забить четырежды.

    Вот что бывает, когда шансы есть, а реализация не дотягивает», – сказал Ивич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28199

      JTherry 1 час назад

      статистика матча - 7(3) : 17(9), счет 0:4..!!! вопросы есть..? вопросов нет...)

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