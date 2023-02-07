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Ивич рассказал, в чем «Спартак» превзошел «Краснодар»

7 февраля 2023, 00:09
4

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

«Сперва скажу, что «Спартак» показал себя лучше. Они создавали больше шансов. У них было больше голов.

А мы создали два‑три шанса, однако не получилось их реализовать. «Спартак» имел шесть‑семь моментов. Из которых получилось забить четырежды.

Вот что бывает, когда шансы есть, а реализация не дотягивает», – сказал Ивич.

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Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок РПЛ Спартак Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (4)
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JTherry
1675718472
статистика матча - 7(3) : 17(9), счет 0:4..!!! вопросы есть..? вопросов нет...)
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Dos_Santos
1675746977
Быки, соболезную. Илич тот еще клоун. Не сладко придется в этом сезоне
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alefreddy
1675756482
все по делу ничего лишнего
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Январь 59
1675784865
Такой игрой обычно сливают тренера. После такого футбола пропадает смотреть последнюю игру турнира.
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