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  • «Не пугайтесь»: Джикия – о том, что «Спартак» выходит на пик формы

«Не пугайтесь»: Джикия – о том, что «Спартак» выходит на пик формы

6 февраля 2023, 22:58
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги выигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

– Можно сказать, что «Спартак» уничтожил «Краснодар»?

– Давайте обойдемся без таких формулировок. Это товарищеский матч Зимнего кубка.

– Эта самая крупная победа «Спартака» на этом турнире. Есть ли удовлетворение от матча или остались моменты, которые стоит подтянуть?

– Сто процентов будут моменты, на которые стоит обратить внимание, где надо будет что-то изменить. Классическая ситуация, разбор после игры будет.

– Во втором тайме перестроились с 4-3-3 на 3-4-3. Это пробуете на тренировке регулярно или решили после второго забитого мяча перестроиться?

– Это одна из идей тренерского штаба, которую хотели попробовать, несмотря на счет. Понятное дело, что идут предсезонные игры, где можно что-то попробовать и посмотреть.

– Зиньковский регулярно на тренировках забивает такие голы, как сегодня?

– Зина обладает такими качествами. Сегодня решил продемонстрировать, напомнить о себе. Почему нет?

– Пугает хорошая форма «Спартака» и результаты на сборе. У вас как по ощущениям?

– Не пугайтесь. Это все, что могу сказать. Про нас могу сказать, что мы проводим очень хорошую работу, которая вот так выливается на поле, что не может не радовать.

– То есть не слишком рано «Спартак» выходит на пик формы?

– У нас через дне недели очень важная игра. Почему рано? 22-го в Черкизово Кубок.

– Но для «Спартака» нехорошая тенденция. Руй Витория и Олег Кононов брали кубки в межсезонье, а потом не получалось в официальных встречах. Обращаете внимание на эту тенденцию?

– Нет, это все в прошлом. Это история. На это никак не смотрим.

– «Краснодар» был неконкурентным или «Спартак» был хорош сегодня?

– У нас была задача – играть от себя. Не хочу комментировать «Краснодар», не знаю, какие у них нагрузки и тренировки.

Могу сказать за себя и за свою команду, что мы готовились, разбирали, и это вылилось в 4:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Зимний кубок РПЛ Спартак Краснодар Джикия Георгий
Комментарии (1)
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выхухоль
1675876048
и в жопу бы себя из скромности лизнул да не достаёт, гибкости Жоре не хватает)) а скромности полно) .
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