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    «Не пугайтесь»: Джикия – о том, что «Спартак» выходит на пик формы

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги выигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

    – Можно сказать, что «Спартак» уничтожил «Краснодар»?

    – Давайте обойдемся без таких формулировок. Это товарищеский матч Зимнего кубка.

    – Эта самая крупная победа «Спартака» на этом турнире. Есть ли удовлетворение от матча или остались моменты, которые стоит подтянуть?

    – Сто процентов будут моменты, на которые стоит обратить внимание, где надо будет что-то изменить. Классическая ситуация, разбор после игры будет.

    – Во втором тайме перестроились с 4-3-3 на 3-4-3. Это пробуете на тренировке регулярно или решили после второго забитого мяча перестроиться?

    – Это одна из идей тренерского штаба, которую хотели попробовать, несмотря на счет. Понятное дело, что идут предсезонные игры, где можно что-то попробовать и посмотреть.

    – Зиньковский регулярно на тренировках забивает такие голы, как сегодня?

    – Зина обладает такими качествами. Сегодня решил продемонстрировать, напомнить о себе. Почему нет?

    – Пугает хорошая форма «Спартака» и результаты на сборе. У вас как по ощущениям?

    – Не пугайтесь. Это все, что могу сказать. Про нас могу сказать, что мы проводим очень хорошую работу, которая вот так выливается на поле, что не может не радовать.

    – То есть не слишком рано «Спартак» выходит на пик формы?

    – У нас через дне недели очень важная игра. Почему рано? 22-го в Черкизово Кубок.

    – Но для «Спартака» нехорошая тенденция. Руй Витория и Олег Кононов брали кубки в межсезонье, а потом не получалось в официальных встречах. Обращаете внимание на эту тенденцию?

    – Нет, это все в прошлом. Это история. На это никак не смотрим.

    – «Краснодар» был неконкурентным или «Спартак» был хорош сегодня?

    – У нас была задача – играть от себя. Не хочу комментировать «Краснодар», не знаю, какие у них нагрузки и тренировки.

    Могу сказать за себя и за свою команду, что мы готовились, разбирали, и это вылилось в 4:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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