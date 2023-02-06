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    Соболев: «Игра справа? Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после выигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

    – Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.

    – Вратари сегодня выглядели здорово.

    – Это их работа! Молодцы!

    – Ты своей игрой доволен?

    – Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами.

    Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.

    – Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?

    – Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.

    – Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?

    – Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2023 23:30
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