Соболев: «Игра справа? Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после выигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).
– Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.
– Вратари сегодня выглядели здорово.
– Это их работа! Молодцы!
– Ты своей игрой доволен?
– Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами.
Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.
– Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?
– Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.
– Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?
– Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»