Соболев: «Игра справа? Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после выигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

– Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.

– Вратари сегодня выглядели здорово.

– Это их работа! Молодцы!

– Ты своей игрой доволен?

– Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами.

Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.

– Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?

– Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.

– Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?

– Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах.

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