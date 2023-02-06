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    Абаскаль оценил игру Соболева и Зиньковского в матче с «Краснодаром»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарии после разгромной победы над «Краснодаром» (4:0) во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

    – Сегодня мы увидели Соболева в роли едва ли не правого вингера. Он сам говорит, что такие задания ему нравятся. Почему такое решение?

    – Нам всем нравится. И многие любят называть позиции футбольные. Говорить «вингер» или кто‑то еще, но тем не менее Соболев на мой взгляд – это футболист, который очень хорошо понимает игру, хорошо читает ее, хорошо использует пространство, положение корпуса и помогает партнерам.

    Помогает нам начинать атаки, отдает вовремя передачи. Речь не о том, что он «вингер», он просто хорошо действует на благо команды. У него есть отличный удар левой ногой, то, чего нам не хватает в передней линии. Здесь я бы говорил в комплексе о качествах, которые у него есть.

    – Что скажете об игре Зиньковского и перспективах?

    – Я рад за Антона, очень доволен тем, что он себя проявил. На таких длинных сборах у нас всегда появляется возможность поработать глубже с футболистами, пообщаться, понять друг друга лучше.

    У него очень хороший талант, хорошие данные. И я действительно счастлив, что в этом матче он полностью смог показать и реализовать это!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.02.2023 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9713

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это лучший игрок за последние лет 40 !
      Но , ему не повезло , играть . в этом болоте !

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