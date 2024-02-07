Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:3).

– Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения.

Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести.

– Оптимальная позиция для Промеса?

– Между линиями. Ему нужна свобода. Это тот игрок, который хорошо понимает, где найти пространство и создавать опасность.

– На какую позицию нужно купить игрока?

– Я абсолютно доволен тем составом, что есть. Мы уже 18 месяцев работаем с ребятами. Сейчас нужно улучшать положение в таблице РПЛ. Идем вперед.