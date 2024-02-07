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    • Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

    Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:3).

    – Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения.

    Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

    Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести.

    – Оптимальная позиция для Промеса?

    – Между линиями. Ему нужна свобода. Это тот игрок, который хорошо понимает, где найти пространство и создавать опасность.

    – На какую позицию нужно купить игрока?

    – Я абсолютно доволен тем составом, что есть. Мы уже 18 месяцев работаем с ребятами. Сейчас нужно улучшать положение в таблице РПЛ. Идем вперед.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 22:18
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    Комментарии (46)
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    GermanVo
    1707336786
    Позиция Промеса только слева в атаке. Уже сколько лет его пытались и в центр, и справа, и оттянутым, нигде не было толку. И сегодня тоже дали волю художнику, и его не видно.
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    Cleaner
    1707337637
    Абаскаль, я РЖАЛ ну ни мог! Ты создал команду клоунов!!!...)))
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    DOCTOR PENALTY
    1707337886
    Состав сейчас и правда хороший, вот только тренер не вызывает доверия.
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    Cleaner
    1707338816
    Абаскаль: - Проигрывали, проигрываем и будем проигрывать!!!...)))
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    VVM1964
    1707342954
    Сколько бандерлогов то набежало - не продохнуть ! )
    Ответить
    Номэд
    1707357422
    Клитер почище вшивых анус рвёт от радости. Опять бухой как всегда.
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    Дубина
    1707368373
    Клинар к помойным записался давно уже!
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    mahan
    1707372555
    Конечно надеюсь, что это только подготовка, но что-то подсказывает, что так будет и в продолжении чемпионата, пока Абаскаль тренер результатов не будет.
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    JIEGEHDA
    1707374235
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги проигранного матча против Зенита в рамках РПЛ : : мы не ожидали что Зенит разгромит нас . Ничего страшного. Спартак привык . Идём вперёд
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    alefreddy
    1707841180
    можно быть довольным если ты идешь на первом месте.А здесь доволен только тренер да и часть игроков которым все по барабану лишь бы бабло платили
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