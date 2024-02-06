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    • Аршавин высказался об особом настрое игроков на матчи со «Спартаком»

    Аршавин высказался об особом настрое игроков на матчи со «Спартаком»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил слова тренера вратарей «Ростова» Виталия Кафанова об особом настрое игроков на встречу со «Спартаком».

    Безусловно, когда ты играешь против «Спартака», все равно настраиваешься по-другому. Я полностью согласен с Кафановым, это непростой матч. Может быть, не так принципиально, как в прошлые годы. Обыграть «Спартак», даже на сборе – почетно, как для тренера, так и для игроков.

    Понятно, что это будет матч на сборах, но никто закрываться не будет. «Ростов» давно приучил, что не против сам завладеть мячом. «Спартак» – атакующая команда, так что голы мы увидим», – сказал Аршавин.

    • Матч «Ростова» и «Спартака» пройдет 7 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ.
    • 2 февраля «Ростов» в своем первом матче на турнире победил «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.02.2024 10:53
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707206896
    Да какой там настрой. Давно уже хряки раздвигают булки перед Зенитом. Туда много вмещается. Гыгыгы
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    Cleaner
    1707338715
    В игре со Спартаком все игроки настраиваются на ПОРЖАТЬ!!!...)))
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