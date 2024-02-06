Аршавин высказался об особом настрое игроков на матчи со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил слова тренера вратарей «Ростова» Виталия Кафанова об особом настрое игроков на встречу со «Спартаком».

Безусловно, когда ты играешь против «Спартака», все равно настраиваешься по-другому. Я полностью согласен с Кафановым, это непростой матч. Может быть, не так принципиально, как в прошлые годы. Обыграть «Спартак», даже на сборе – почетно, как для тренера, так и для игроков.

Понятно, что это будет матч на сборах, но никто закрываться не будет. «Ростов» давно приучил, что не против сам завладеть мячом. «Спартак» – атакующая команда, так что голы мы увидим», – сказал Аршавин.