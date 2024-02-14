Абаскаль объяснил отсутствие Промеса в игре с «Кайратом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему Квинси Промес не вышел в стартовом составе команды на матч Зимнего кубка РПЛ против «Кайрата».

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«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Кайрат».

«После игры с «Шабаб Аль‑Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе.

Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше. Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», – заявил Абаскаль.