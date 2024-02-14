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    Абаскаль объяснил отсутствие Промеса в игре с «Кайратом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему Квинси Промес не вышел в стартовом составе команды на матч Зимнего кубка РПЛ против «Кайрата».

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    «После игры с «Шабаб Аль‑Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе.

    Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше. Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», – заявил Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 20:44
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    Комментарии (8)
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    ivany4
    1707933662
    Абаскаль - сказал, Абаскаль - сделал!
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    Suvorov71
    1707934060
    А что тут коментировать, это пусть помойные коментируют, а дело Промеса забивать
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    qwertyйцукен
    1707934758
    у него было небольшое повреждение==== А он после этого ишо два тяжелых чемодана с героином тащил.Ну из небольшого повреждения получилось большое.Ну и как ему теперь в футбол играть ?
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    ...уефан
    1707935132
    ...два успел забить)...
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    Pooodle
    1707936346
    1362! Гыгыгы!
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    WE ARE FOR PETER
    1707940872
    Цирк с этими спартачами
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