Глушаков отреагировал на разгромную победу «Ростова» над «Спартаком»

Денис Глушаков прокомментировал результат матча «Спартак» – «Ростов» во 2-м туре Зимнего Кубка РПЛ.

Ростовчане выиграли со счетом 3:0.

Экс-капитан «Спартака» Глушаков находится на просмотре в «Ростове».

Он вышел на замену на 64-й минуте.

– Для вас этот счет принципиально важен?

– Для меня счет не важен. Просто получить игровой тонус, нагрузить себя. Хотелось побольше [поиграть], но и за эти минуты благодарен тренерскому штабу.

Первые 30 минут была равная игра, все бились. Ребята молодцы, забили голы, мы вышли во втором тайме, удержали результат, еще были моменты, чтобы забить.

Команда работает над ударами, поэтому получаются хорошие голы. Для меня сегодня не было ничего сложного, столько матчей [позади]. Может, кажется, что мы тяжелые, так как мы играем под нагрузками.

– У «Ростова» вырисовывается трофей.

– Где Глушаков – там победа. Это шутка (смеется).

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