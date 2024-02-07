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    • Глушаков отреагировал на разгромную победу «Ростова» над «Спартаком»

    Глушаков отреагировал на разгромную победу «Ростова» над «Спартаком»

    Денис Глушаков прокомментировал результат матча «Спартак»«Ростов» во 2-м туре Зимнего Кубка РПЛ.

    • Ростовчане выиграли со счетом 3:0.
    • Экс-капитан «Спартака» Глушаков находится на просмотре в «Ростове».
    • Он вышел на замену на 64-й минуте.

    – Для вас этот счет принципиально важен?

    – Для меня счет не важен. Просто получить игровой тонус, нагрузить себя. Хотелось побольше [поиграть], но и за эти минуты благодарен тренерскому штабу.

    Первые 30 минут была равная игра, все бились. Ребята молодцы, забили голы, мы вышли во втором тайме, удержали результат, еще были моменты, чтобы забить.

    Команда работает над ударами, поэтому получаются хорошие голы. Для меня сегодня не было ничего сложного, столько матчей [позади]. Может, кажется, что мы тяжелые, так как мы играем под нагрузками.

    – У «Ростова» вырисовывается трофей.

    – Где Глушаков – там победа. Это шутка (смеется).

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 23:43
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    Комментарии (10)
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    Чехов на Садовой
    1707360274
    Хорошо бы и в Чемпе так получалось.
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    Bozigit
    1707369333
    Глушаков должен выстрелить
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    alefreddy
    1707374353
    посмотрим на победы Глушакова в чемпионате а то даже в Костроме не прижился
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    моэм
    1707720605
    Тут больше пиара...Конечно Спартак ещё " сырой " и вышел на Ростов , который начал тренировки на пару недель раньше и уже провёл несколько спаррингов....но нельзя не отметить то что счёт говорит о том , что МНОГОЛЕТНЯЯ проблема с ДЫРЯВОЙ защитой у Спартака осталась ....и Абаскаль тут совсем не блещет
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