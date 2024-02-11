Зимний кубок РПЛ. «Ростов» в большинстве уступил «Кайрату» (1:2)

«Ростов» в последнем для себя матче Зимнего кубка РПЛ проиграл «Кайрату». Оба гола казахстанцев забили легионеры.

У «Кайрата» во втором тайме был удален вратарь Вадим Ульянов.

Ростовчане упустили шанс оформить титул уже сегодня. Теперь трофей может достаться «Кайрату» – для этого ему нужна победа над «Спартаком» на следующей неделе.

Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

Кайрат (Казахстан) – Ростов (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пауло, 30; 2:0 – Зария, 65; 2:1 – Комличенко, 90+6.

Удаления: Ульянов, 72 – нет.

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