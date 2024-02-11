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    • Зимний кубок РПЛ. «Ростов» в большинстве уступил «Кайрату» (1:2)

    Зимний кубок РПЛ. «Ростов» в большинстве уступил «Кайрату» (1:2)

    «Ростов» в последнем для себя матче Зимнего кубка РПЛ проиграл «Кайрату». Оба гола казахстанцев забили легионеры.

    У «Кайрата» во втором тайме был удален вратарь Вадим Ульянов.

    Ростовчане упустили шанс оформить титул уже сегодня. Теперь трофей может достаться «Кайрату» – для этого ему нужна победа над «Спартаком» на следующей неделе.

    Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

    Кайрат (Казахстан) – Ростов (Россия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пауло, 30; 2:0 – Зария, 65; 2:1 – Комличенко, 90+6.

    Удаления: Ульянов, 72 – нет.

    Календарь Зимнего кубка РПЛ

    Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 21:58
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    Комментарии (14)
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    Cleaner
    1707680420
    Валера, ну как так то, ведь мы же верили!!!...)))
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    qwertyйцукен
    1707681422
    Ульянова то за что ? Хороший парень.Из Строгино.
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    TIMOTHY
    1707683742
    Судья в той игре конешн тот ещё гондурас был,грубость Кайрата не замечал! Ну и Валера с составом намудрил как всегда
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    WE ARE FOR PETER
    1707684596
    Ростов нормально играл ,судья чудил не по детски
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    ScarlettOgusania
    1707685294
    попижонили и сохранили интригу для последнего матча кубка...
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    VPERDIV SPARTAK
    1707685551
    Ростову просто интересно стало,сможет ли народная,с судьями естественно заодно,одолеть великий Кайрат)
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    Suvorov71
    1707716865
    Где вонь на ветке, там значит помойные из питера
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    The only one
    1707718128
    Спартак- Кайрат: да будет ничья!!!
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    моэм
    1707724836
    На подготовительных турнирах , от незвёздных , а значит недорогих судей прежде всего требуется очень жёстко пресекать грубую игру и травмоопасные моменты и только во вторую очередь не мешать играть , учитывая их как правило низкую квалификацию ....этот судья не справился с основной задачей и на следующий турнир его скорее всего не пригласят .
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