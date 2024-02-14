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    • ⚡️ Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Кайрат» (6:0) и выиграл турнир, Промес сделал дубль в день приговора к 6 годам тюрьмы

    ⚡️ Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Кайрат» (6:0) и выиграл турнир, Промес сделал дубль в день приговора к 6 годам тюрьмы

    «Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ благодаря крупной победе над «Кайратом».

    Команда Гильермо Абаскаля разгромила соперника со счетом 6:0.

    Дубль оформил Квинси Промес, которого сегодня суд в Нидерландах приговорил к шести годам лишения свободы, признав его виновным в контрабанде наркотиков.

    Также голы забили Александр Соболев, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич и Виктор Мозес.

    Зимний кубок РПЛ. 1-й тур

    Спартак (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 6:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 9; 2:0 – Зиньковский, 14; 3:0 – Хлусевич, 55; 4:0 – Промес, 62; 5:0 – Промес, 82; 6:0 – Мозес, 85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 21:23
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    Комментарии (31)
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    САНЁК17
    1707937371
    Честно мне стало жалко вратарю Кайрата, как будто один играл против Спартака, защита как будто нет и небывало
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    Паровозов
    1707937624
    Печенёны, всем бояться спартака в чемпе.
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    Дубина
    1707937905
    Хорошо побегали по пинали мячик. А аля-бзянит за тренировки проплачивал,что бы согласились посмеяться с помойки вшивой.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707938205
    Вот и хорошо. И потренировались и кубок взяли.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707939449
    Свинси Промяс будет жилы рвать, что бы не выдали подельнички свинячие. Гыгыгы
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707939512
    Казахи выставили третий состав юниоров против сви ней. Стыдоба. Гыгыгы
    Ответить
    BVG4
    1707952023
    А как обстоят дела с арендой двухъярусного автобуса с открытым верхом, чтобы перед началом заключительной части чемпионата провести Зимний кубок РПЛ. по улицам и закоулкам столицы России с миллионов восторженных зевак и обывателей Москвы! Это будет эпохальное и незабываемое зрелище на века! Питер сгорит от зависти...
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    ЗаЖиМ
    1707968971
    Чо за нах? Шабаб ****** второй состав дал, Кайрат тоже... Копа де соль повтор ..
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    Oldtrafford83
    1707973042
    Спартак с победой, Промесу терпения и мощного адвоката)
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    zigbert
    1707986973
    С победой болельщики КБ! Уже чувствуется готовность команды к официальным матчам.
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