⚡️ Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Кайрат» (6:0) и выиграл турнир, Промес сделал дубль в день приговора к 6 годам тюрьмы

«Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ благодаря крупной победе над «Кайратом».

Команда Гильермо Абаскаля разгромила соперника со счетом 6:0.

Дубль оформил Квинси Промес, которого сегодня суд в Нидерландах приговорил к шести годам лишения свободы, признав его виновным в контрабанде наркотиков.

Также голы забили Александр Соболев, Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич и Виктор Мозес.

Зимний кубок РПЛ. 1-й тур

Спартак (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 6:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 9; 2:0 – Зиньковский, 14; 3:0 – Хлусевич, 55; 4:0 – Промес, 62; 5:0 – Промес, 82; 6:0 – Мозес, 85.