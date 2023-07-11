Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Фенербахче» усилил меры безопасности на фоне обострения отношений России и Турции

    «Фенербахче» усилил меры безопасности на фоне обострения отношений России и Турции

    «Фенербахче», находящийся в Санкт-Петербурге на турнире Кубок PARI Премьер, усилил меры безопасности на фоне напряжения отношений России и Турции.

    По информации Fotospor, нынешняя политическая ситуация оказывает серьeзное давление на футболистов «Фенербахче». Клуб решил усилить меры безопасности.

    • Ранее «Фенербахче» проиграл «Зениту» по пенальти.
    • Турецкий клуб также сыграет в России с «Нефтчи» и «Црвеной Звездой».

    Новости по теме
    Вендел был на концерте в день матча «Зенита» с «Фенербахче» 6
    Тренер «Фенербахче» рассказал, почему Джеко не сыграл с «Зенитом» 2
    Уткин иронично отреагировал на результат матча «Зенита» с «Фенербахче» 5
    Источник: Fotospor

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12322

      BRO_football 59 минут назад

      Да нет никакого обострения отношений. У России просто нет выбора. Так просто, политики пальчиком погрозят, скорчат недовольную рожу и всё на прежнем уровне оставят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      eugen-han 3 часа назад

      Сыкуны. Или нагнетают обстановку для западных СМИ в оправдание за то, что посмели ослушаться УЕФА с ФИФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5204

      fakeid 3 часа назад

      чё вам в питере-то угрожает. совсем уже рехнулись. вот если бы поселились в тарасовке - то да, вас там сразу атаковало бы местное лгбт-сообщество, во главе с номэдом и алешкой з.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 