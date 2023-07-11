«Фенербахче» усилил меры безопасности на фоне обострения отношений России и Турции

«Фенербахче», находящийся в Санкт-Петербурге на турнире Кубок PARI Премьер, усилил меры безопасности на фоне напряжения отношений России и Турции.

По информации Fotospor, нынешняя политическая ситуация оказывает серьeзное давление на футболистов «Фенербахче». Клуб решил усилить меры безопасности.