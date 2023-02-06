«Манчестер Сити» не сможет оспорить в CAS возможные санкции от АПЛ

АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в нарушении 100+ финансовых правил.

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, в случае применения санкций к клубу со стороны АПЛ «Ман Сити» не сможет подать апелляцию в CAS. Это прописано в правилах лиги.

Сообщалось, что в случае доказательства вины «Манчестер Сити» клуб могут лишить очков или исключить из АПЛ.

«Ман Сити» обвиняют за финансовые нарушения с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

«Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

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