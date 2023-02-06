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    «Манчестер Сити» не сможет оспорить в CAS возможные санкции от АПЛ

    АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в нарушении 100+ финансовых правил.

    По информации журналиста The Times Мартина Циглера, в случае применения санкций к клубу со стороны АПЛ «Ман Сити» не сможет подать апелляцию в CAS. Это прописано в правилах лиги.

    Сообщалось, что в случае доказательства вины «Манчестер Сити» клуб могут лишить очков или исключить из АПЛ.

    • «Ман Сити» обвиняют за финансовые нарушения с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
    • «Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

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    Источник: твиттер Мартина Циглера

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6042

      subbotaspartak 2 часа назад

      А Зенит пожалился, страдальный...

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