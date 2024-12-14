Пименов назвал единственную команду РПЛ с чемпионским футболом

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов доволен игрой «Спартака» в последних турах РПЛ.

– Несколько раз перед началом предыдущих сезонов вы говорили, что титул возьмет «Зенит». В этот раз я такого не слышал. Как сейчас, после завершения осенней части – какой прогноз?

– То же самое скажу. Хотя сейчас чемпионскую игру показывает только одна команда в лиге – это «Спартак». Реально выносят всех, играют мощно, красиво и практически без слабых мест. Мне очень нравится. Фантастика! Продуктивность связки Барко – Угальде доказывает то, о чем я говорил недавно – форварду нужен игрок в середине, который будет искать его пасом. При этом приход Барко усилил всю команду, все игроки стали выглядеть сильнее.

– Но при этом вы все равно уверены, что «Зенит» чемпион.

– Да. Нынешнее положение вещей в таблице не означает, что все уже решено. У «Зенита» есть сборы и есть одна трансферная кампания для усиления. После сборов и трансферов команда добавит. Для определения мест в тройке важно не то, как ты осень закончишь – важно, как пройдешь весну. У меня нет уверенности, что «Спартак» весной будет выглядеть так же мощно. Единственная команда, которая жалеет, что начался отпуск – это именно «Спартак». С такой игрой эта команда реально могла стать чемпионом. Но впереди сборы. Сергей Семак опытнее всех сейчас в плане умения проводить зимние сборы, их у него было достаточно именно в условиях РПЛ.

У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.

Команда идет на 3-м месте.

Турнир возобновится 1-2 марта.

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