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    • Пименов назвал единственную команду РПЛ с чемпионским футболом

    Пименов назвал единственную команду РПЛ с чемпионским футболом

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов доволен игрой «Спартака» в последних турах РПЛ.

    – Несколько раз перед началом предыдущих сезонов вы говорили, что титул возьмет «Зенит». В этот раз я такого не слышал. Как сейчас, после завершения осенней части – какой прогноз?

    – То же самое скажу. Хотя сейчас чемпионскую игру показывает только одна команда в лиге – это «Спартак». Реально выносят всех, играют мощно, красиво и практически без слабых мест. Мне очень нравится. Фантастика! Продуктивность связки Барко – Угальде доказывает то, о чем я говорил недавно – форварду нужен игрок в середине, который будет искать его пасом. При этом приход Барко усилил всю команду, все игроки стали выглядеть сильнее.

    – Но при этом вы все равно уверены, что «Зенит» чемпион.

    – Да. Нынешнее положение вещей в таблице не означает, что все уже решено. У «Зенита» есть сборы и есть одна трансферная кампания для усиления. После сборов и трансферов команда добавит. Для определения мест в тройке важно не то, как ты осень закончишь – важно, как пройдешь весну. У меня нет уверенности, что «Спартак» весной будет выглядеть так же мощно. Единственная команда, которая жалеет, что начался отпуск – это именно «Спартак». С такой игрой эта команда реально могла стать чемпионом. Но впереди сборы. Сергей Семак опытнее всех сейчас в плане умения проводить зимние сборы, их у него было достаточно именно в условиях РПЛ.

    • У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.
    • Команда идет на 3-м месте.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    1734168596
    Любители вычленять эпизоды из общей картины происходящего не переводятся.Хорошо,что хоть этот закончил умозаключением,свидетельствующим о его здравомыслии.
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    АлексМак
    1734170405
    Бред. Нет таких.
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