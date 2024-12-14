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    • Маврин заявил, что Сычев «переписан»: «Катался по России по одному году рождения, а во Франции вдруг стал другого»

    Маврин заявил, что Сычев «переписан»: «Катался по России по одному году рождения, а во Франции вдруг стал другого»

    Медиафутболист Василий Маврин дал информацию, что экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев «переписан».

    – Тебе в детстве поменяли паспорт, чтобы ты сыграл на турнире за другой год рождения. Расскажи эту историю.

    – Я 1989 года, ноябрьский. Раньше большим преимуществом было родиться в начале года. Я был подающим надежды, поэтому мне сделали паспорт, переделав дату рождения с 6 ноября на 6 января. Получилось, что я стал 90-го.

    С этим паспортом я сыграл тайм на турнире в Минске. Забил то ли четыре, то ли пять московскому «Торпедо». Потом заступился за друга, которого тренер начал буллить. Тренер мне сказал: «Все, ты больше играть не будешь». Это был мой первый и последний матч с этим паспортом.

    – В общем, в профи ты не заиграл не из-за паспорта?

    – Нет, я ведь не использовал этот паспорт. И у меня его и не было никогда. Он был у людей, которые хотели, чтобы я стал профессиональным футболистом. Была такая практика. По-моему, Сычев, Игорь Горбатенко тоже были мазаные. Все кулуарно.

    Я, омолодившись на два месяца, сыграл один матч, а кто-то как Сычев – катался по России по одному году рождения, а когда поехал во Францию, вдруг стал другого.

    В профи я не попал не из-за паспорта. Для меня футбол – это хобби. После определенного возраста ты становишься безработным и думаешь, что делать. В 17 лет, когда я понял, что шансов заиграть профессионально немного, я просто переформатировался и спокойно выбрал тренерство.

    • Официально Сычеву 41 год.
    • В 2003-2004 годах Дмитрий выступал за «Марсель».
    • Сычев со сборной России брал бронзу Евро-2008.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Спортс

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    Ждём ответа Сыча никому не известному петуху,нагадившему ему с верхнего шестка.
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