15 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 16-го тура Премьер-лиги, где встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Этот матч обещает быть напряженным, ведь команды разделяет не только географическое соседство, но и спортивная конкуренция. «Манчестер Сити» находится в отличной форме, тогда как «Манчестер Юнайтед» пытается вернуться на путь стабильности после череды неудач.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает доминировать в английском футболе, занимая 4-е место в Премьер-лиге с 27 очками после 15 туров. Несмотря на некоторые осечки, такие как ничья с «Кристал Пэлас» (2:2), команда Хосепа Гвардиолы остается одним из фаворитов турнира. Главным оружием сити является Эрлинг Холанд, который с 18 голами в 22 матчах продолжает быть главным бомбардиром.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

Ювентус 2:0 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)

«Манчестер Сити» 2:2 Кристал Пэлас

«Манчестер Сити» 3:0 Ноттингем Форест

Ливерпуль 2:0 «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» 3:3 Фейеноорд (Лига чемпионов)

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за места в верхней части таблицы, но в текущем сезоне у команды есть проблемы. С 19 очками и 13-м местом в турнирной таблице «красные дьяволы» испытывают трудности с атакой и обороной. Однако команду стоит похвалить за нападение: в последних пяти матчах она забила 11 голов, хотя и пропустила 8. Особенно стоит отметить Алехандро Гарначо, который забил 8 голов в 24 матчах.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» 1:2 Виктория Пльзень (Лига Европы)

«Манчестер Юнайтед» 2:3 Ноттингем Форест

«Манчестер Юнайтед» 2:0 Арсенал

«Манчестер Юнайтед» 4:0 Эвертон

«Манчестер Юнайтед» 3:2 Буде-Глимт (Лига Европы)

Личные встречи

В последних матчах «Манчестер Сити» имеет преимущество, одержав победу в 3 из 4 последних матчей против «Манчестер Юнайтед». Важно отметить, что «Манчестер Сити» не проигрывает на своем стадионе в последних 5 играх против «Юнайтед», что придает уверенности в их победе в этом матче. В последних встречах обе команды показывали результативность, и ожидается, что игра будет содержать несколько забитых голов.

Последние встречи:

03.03.2024: «Манчестер Сити» 3:1 «Манчестер Юнайтед»

29.10.2023: «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Манчестер Сити»

25.05.2024: «Манчестер Сити» 1:2 «Манчестер Юнайтед» (Кубок)

14.01.2023: «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Манчестер Сити»

03.06.2023: «Манчестер Сити» 2:1 «Манчестер Юнайтед» (Кубок)

Статистика

«Манчестер Сити»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.50

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» подходит к этому матчу как фаворит, особенно на своем поле. Команда Гвардиолы имеет сильное нападение, возглавляемое Холандом, и стабильную оборону, хотя и допускает пропущенные голы. В то время как «Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать трудности в выездных играх, команда все же способна забить гол благодаря атакующим силам. Тем не менее, защита «Юнайтед» вряд ли сможет справиться с напором «Сити», что, вероятно, приведет к победе хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Точный счет 3:1 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 7.50

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» 3:1 за коэффициент 7.50.

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