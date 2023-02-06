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    Кокорин забил «Доксе». Это его восьмой гол за «Арис»

    «Арис» побеждает «Доксу» в 22-м туре чемпионата Кипра.

    В составе команды из Лимассола снова отличился Александр Кокорин.

    Россиянин реализовал пенальти на 50-й минуте.

    • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Кокорин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      spepeart 6 минут назад

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      Рейтинг: +356

      заткнитемнерот 47 минут назад

      Оффшорный футболист в оффшорном клубе - Саша наконец нашел себя. Пусть там и остаётся на пмж.

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      Рейтинг: +3499

      Ziklop 55 минут назад

      это гол и видео позор! забил пенку!

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      Рейтинг: +5858

      Enter2006 1 час назад

      С пенальти забил? Вот это да! Нереальный прорыв! Месси-2! ))

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      Рейтинг: +24144

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Доске? Кокорин уже с пиломатериалом сражается?

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      Рейтинг: +1125

      Soccerdealer63 1 час назад

      ... да он чёртов гений!))

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