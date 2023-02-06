Кокорин забил «Доксе». Это его восьмой гол за «Арис»

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«Арис» побеждает «Доксу» в 22-м туре чемпионата Кипра.
В составе команды из Лимассола снова отличился Александр Кокорин.
Россиянин реализовал пенальти на 50-й минуте.
- «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
- Кокорин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
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