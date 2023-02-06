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    Директор «Кармиотисса» подтвердил, что Кержаков возглавит кипрский клуб

    Технический директор «Кармиотисса» Антонис Антониу подтвердил информацию о том, что Александр Кержаков возглавит клуб с Кипра.

    «Да, это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста.

    Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение», — сказал Антониу.

    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: Sport24

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