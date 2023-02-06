В «Ливерпуле» определились с будущим Клоппа

Когда должен быть спад, дело за малым найти мотивацию игрокам и самому выйти из кризиса....
Не факт что получится в этом году..
Руководство «Ливерпуля» не уволит Юргена Клоппа с поста главного тренера.
Несмотря на слабые результаты, боссы клуба поддерживают немца.
Обе стороны хотят продолжить совместную работу. Переговоры с другими тренерами мерсисайдцы не ведут.
- У «Ливерпуля» 4 матча АПЛ подряд без побед.
- Команда идет на 10-м месте в таблице Премьер-лиги.
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