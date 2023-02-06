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    В «Ливерпуле» определились с будущим Клоппа

    Руководство «Ливерпуля» не уволит Юргена Клоппа с поста главного тренера.

    Несмотря на слабые результаты, боссы клуба поддерживают немца.

    Обе стороны хотят продолжить совместную работу. Переговоры с другими тренерами мерсисайдцы не ведут.

    • У «Ливерпуля» 4 матча АПЛ подряд без побед.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице Премьер-лиги.

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    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67123

      portero 2 часа назад

      Когда должен быть спад, дело за малым найти мотивацию игрокам и самому выйти из кризиса....
      Не факт что получится в этом году..

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