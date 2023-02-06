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  • Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем

Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем

6 февраля 2023, 11:53
10

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Леонида Слуцкого в свой адрес.

Накануне бывший тренер «Рубина» назвал Мостового фриком и посмешищем.

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем всe известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть ему накидать подобных выражений – ему это точно не понравится.

Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем.

Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», – ответил Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1675674901
Последние годы вы оба являетесь фриками....
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MaxRnD
1675675172
Два дебила - это сила
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NewLife
1675676645
Не обижай подругу зюбы, которую он называет пончиком, а то Артемка займется тобой.
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sv1969
1675680718
Пошла жара! Немытая голова заговорила))
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алдан2014
1675681234
Много Мостового стало. Чел несёт пургу,а журналисты у него вью берут,для чего?
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Lipatoff
1675682085
Ни одного авторитетного тренера или игрока (мб Аршавин) в российском футболе и медиазоне нет. Вроде вот вам прекрасное время для развития молодежи и футбола в целом... надо выпускать своих парней из дублей, понизить зп до разумного, а иностранцам вход закрыть, пока в еврокубках не заиграем
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Garrincha58
1675683629
согласен со Слуцким
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