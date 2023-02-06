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    Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем

    Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Леонида Слуцкого в свой адрес.

    Накануне бывший тренер «Рубина» назвал Мостового фриком и посмешищем.

    «Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем всe известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть ему накидать подобных выражений – ему это точно не понравится.

    Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем.

    Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», – ответил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100899

      sv1969 57 секунд назад

      Пошла жара! Немытая голова заговорила))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16878

      NewLife 1 час назад

      Не обижай подругу зюбы, которую он называет пончиком, а то Артемка займется тобой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +53869

      MaxRnD 1 час назад

      Два дебила - это сила

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2157

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Последние годы вы оба являетесь фриками....

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