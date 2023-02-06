Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем

Пошла жара! Немытая голова заговорила))
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Леонида Слуцкого в свой адрес.
Накануне бывший тренер «Рубина» назвал Мостового фриком и посмешищем.
«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем всe известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть ему накидать подобных выражений – ему это точно не понравится.
Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем.
Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», – ответил Мостовой.
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