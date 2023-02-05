Слуцкий назвал Мостового фриком и посмешищем

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к Александру Мостовому. Он считает, что бывший футболист «Сельты» и сборной России превратился в посмешище.

– Александр Мостовой говорит о том, что он в футболе много-много чего видел, работал в нем, и в общем-то ему нечему учиться. Но он не становится тренером. Почему он не прав?

– Я не говорю, кто прав, кто не прав. Кто-то выбирает для себя действительно вещи, когда ты работаешь, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то производишь. Кто-то всю жизнь эксплуатирует собственное имя и пытается за счет него как-то в этой жизни самоутвердиться. Он выбрал такую стезю.

Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками.

Ты можешь остаться по существу у разбитого корыта. Потому что тебе кажется, что сегодня ты интересен, тебе звонят – такое продолжение известности. Но на самом деле все уже окружающие, абсолютно все окружающие воспринимают тебя как фрика и уже даже не помнят, то есть ты даже не смог сохранить свое шикарное футбольное прошлое. Мне всегда очень обидно за таких людей. Ну, это их путь.

Когда-то ты был лучшим или одним из лучших, что действительно правда, а сегодня по существу ты просто говорящая голова, причем в основном – не в основном, а только – говорящая большие глупости.

Мостовой ранее сказал, что хочет возглавить клуб РПЛ.

При этом он подчеркнул, что не собирается получать требуемую для работы главным тренером лицензию.

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