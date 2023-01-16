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  • Мостовой хочет возглавить клуб РПЛ: «Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге работать»

Мостовой хочет возглавить клуб РПЛ: «Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге работать»

16 января 2023, 20:38
11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих планах на будущее. Он дал понять, что хочет стать тренером команды из РПЛ.

Ранее Сергей Овчинников заявил, что Мостовому предложили пройти обучение на лицензию PRO.

– Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?

– Однозначно в РПЛ, елки-палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете.

– Мечтаете возглавить «Спартак»?

– У меня нет никакой мечты (смеется). Мечты были, когда было 20-25 лет, а сейчас нет. Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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Источник: «Спорт день за днем».
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (11)
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сутулая собака и лисы
1673891412
20 лет играл? ну так или, играй. а тренером лучше назначить того, кто хотя бы 5 лет терпеливо тренировал молодёжку.
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k611
1673893389
Все начинают с малого. Играть в футбол это одно, а тренерская работа это совсем другое.
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serhio80
1673893606
Ну я тоже 20 лет играл) в тренеры не лезу) а так лицензию получи и поржем все вместе)
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Рыло свина
1673895147
наглый Мост учится не хочет, денег хочет как профи.
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derrik2000
1673895842
Если он как-то там "возглавит" команду РПЛ, то это может напомнить "триумфальный приход" связки Аленичев-Титов в Спартак. Нет-нет! Ребята способные: СОБРАЛИ КОМАНДУ, а, вот, "дух" в неё таланта не хватило вдохнуть. Мостовой, думаю, будет хуже. Не всякий, кто ИГРАЛ на самом высоком уровне, сможет тренировать других. Мауриньо, вон, вообще ни разу не футболист: "УКРОТИТЕЛЬ Я!" (с) )))
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Ollegator
1673897580
Никого не тренировал, ждёт когда ему сразу предложит кто-то тренировать на высшем уровне. Хотя бы помощником иди для начала потренируй у кого.. А то последние годы только шутом себя выставляет, а весь фон футбольный, который когда-то был, уже никто не вспомнит.
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klimovich
1673903577
Срочно в Химки его!
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NewLife
1673906149
"Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть столбовою дворянкой»." А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" Думаю, все закончится, как в сказке, разбитым корытом.
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jek718875
1673934136
Если Мостовой возьмёт титул в РПЛ,его все будут звать Мостовола(Гвардиола),я до этого не доживу
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