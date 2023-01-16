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    Мостовой хочет возглавить клуб РПЛ: «Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге работать»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих планах на будущее. Он дал понять, что хочет стать тренером команды из РПЛ.

    Ранее Сергей Овчинников заявил, что Мостовому предложили пройти обучение на лицензию PRO.

    – Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?

    – Однозначно в РПЛ, елки-палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете.

    – Мечтаете возглавить «Спартак»?

    – У меня нет никакой мечты (смеется). Мечты были, когда было 20-25 лет, а сейчас нет. Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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    Источник: «Спорт день за днем».

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