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    «Теперь мячик на его стороне». Мостовому предложили получить тренерскую лицензию

    Сергей Овчинников рассказал, что Александра Мостового позвали учиться на тренера.

    «Просто так пойти учиться на лицензию PRO нельзя. Но учитывая его количество игр за сборную, в чемпионате, там есть определенная вилка и, конечно, он под нее подходит.

    Я думаю, мы сделаем ему официальное предложение. Открою маленький секрет: мы ему сделали это предложение, и теперь мячик на его стороне», – заявил Овчинников.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4033

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну что Саша? Давай дерзай. Получишь лицензию ПРО, возьмёшь Химки или Торпедо и сделай их призёром РПЛ.

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