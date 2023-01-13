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  • «Теперь мячик на его стороне». Мостовому предложили получить тренерскую лицензию

«Теперь мячик на его стороне». Мостовому предложили получить тренерскую лицензию

13 января 2023, 20:56
6

Сергей Овчинников рассказал, что Александра Мостового позвали учиться на тренера.

«Просто так пойти учиться на лицензию PRO нельзя. Но учитывая его количество игр за сборную, в чемпионате, там есть определенная вилка и, конечно, он под нее подходит.

Я думаю, мы сделаем ему официальное предложение. Открою маленький секрет: мы ему сделали это предложение, и теперь мячик на его стороне», – заявил Овчинников.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Овчинников Сергей Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Кузьмич на трибуне
1673633001
Ну что Саша? Давай дерзай. Получишь лицензию ПРО, возьмёшь Химки или Торпедо и сделай их призёром РПЛ.
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фанат джигурды
1673641897
Только он туда не пойдёт, потому что языком трепать нет никакой ответственности и спроса не будет.
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алдан2014
1673663119
Ну,царь? Что теперь,досвистелся?
Ответить
Krics
1673668742
Всех достал,ихмо
Ответить
crf575757
1673671089
Да никакого тренера из него не получится! Горазд только всех грязью поливать лузер!
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SLADE2019
1673684757
Набросились на Мостового, хлеба вас не корми. Предложение еще не сделано. Если нормально к этому вопросу подойдут, не думаю, что Мостовой откажется. А получится у него стать тренером или нет, не нам дилетантам судить.
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