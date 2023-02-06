Отношения Нойера и Нагельсмана окончательно испортились (Kicker)

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман конфликтует с Мануэлем Нойером.

Отношения между ними были натянутыми на протяжении длительного периода. В частности, тренер предпочитал контактировать с командой через Йозуа Киммиха, несмотря на то, что капитаном является Нойер.

Увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича по инициативе Нагельсмана лишь усилило конфронтацию.

Теперь отношения между Нойером и Нагельсманом окончательно испортились и их будет крайне сложно наладить, пишет Kicker.

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