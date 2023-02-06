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    Отношения Нойера и Нагельсмана окончательно испортились (Kicker)

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман конфликтует с Мануэлем Нойером.

    Отношения между ними были натянутыми на протяжении длительного периода. В частности, тренер предпочитал контактировать с командой через Йозуа Киммиха, несмотря на то, что капитаном является Нойер.

    Увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича по инициативе Нагельсмана лишь усилило конфронтацию.

    Теперь отношения между Нойером и Нагельсманом окончательно испортились и их будет крайне сложно наладить, пишет Kicker.

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    Источник: Kicker

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