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    ЦСКА может усилиться нападающим сборной Панамы

    Форвард «Универсидад Католика» Исмаэль Диас может продолжить карьеру в России.

    Купить 25-летнего футболиста пытается ЦСКА.

    Клубы обсуждают возможность трансфера за несколько миллионов долларов.

    • Рыночная стоимость Диаса – 1,2 миллиона евро.
    • Нападающий с 2014 года выступает за сборную Панамы.
    • В составе «Универсидад Католика» он забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: COS Panama

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    06.02.2023 23:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +636

      Таврида 1 час назад

      По видеонарезке неплохо смотрится, техничный, довольно быстрый, дриблинг хороший, правда в борьбе может отпустить мяч далеко. 100% лучше Гайча, но в комментариях пишут, что у него бывают психологические спады.

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