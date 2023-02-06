ЦСКА может усилиться нападающим сборной Панамы

По видеонарезке неплохо смотрится, техничный, довольно быстрый, дриблинг хороший, правда в борьбе может отпустить мяч далеко. 100% лучше Гайча, но в комментариях пишут, что у него бывают психологические спады.
Форвард «Универсидад Католика» Исмаэль Диас может продолжить карьеру в России.
Купить 25-летнего футболиста пытается ЦСКА.
Клубы обсуждают возможность трансфера за несколько миллионов долларов.
- Рыночная стоимость Диаса – 1,2 миллиона евро.
- Нападающий с 2014 года выступает за сборную Панамы.
- В составе «Универсидад Католика» он забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
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