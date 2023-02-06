"Автобус Бердыева" сорвался с тормозов и три раза переехал Ростов из конца в конец, )
«Сочи» победил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ.
Сочинский клуб забил три безответных мяча и одержал первую победу на турнире.
Защитник «Ростова» Иван Терентьев получил две желтые карточки в первом тайме за три минуты и был удален. В перерыве вместо него вышел Андрей Лангович.
Зимний кубок РПЛ. 1-й тур
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)
Гол: 1:0 – Бурмистров, 11; 2:0 – Джорджевич, 16; 3:0 – Сарвели, 58.
Удаления: нет – Терентьев, 38 (вторая ж.к.).
Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
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