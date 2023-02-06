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    Зимний кубок РПЛ. «Сочи» разгромил «Ростов» (3:0), Терентьев получил 2 желтые за 3 минуты

    «Сочи» победил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ.

    Сочинский клуб забил три безответных мяча и одержал первую победу на турнире.

    Защитник «Ростова» Иван Терентьев получил две желтые карточки в первом тайме за три минуты и был удален. В перерыве вместо него вышел Андрей Лангович.

    Зимний кубок РПЛ. 1-й тур

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)

    Гол: 1:0 – Бурмистров, 11; 2:0 – Джорджевич, 16; 3:0 – Сарвели, 58.

    Удаления: нет – Терентьев, 38 (вторая ж.к.).

    Календарь Зимнего кубка РПЛ

    Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24139

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Автобус Бердыева" сорвался с тормозов и три раза переехал Ростов из конца в конец, )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +53905

      MaxRnD 1 час назад

      Бердыев вернулся, а Валера наоборот расслабил булки. Товарка товаркой, но всё равно - звоночек

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67132

      portero > MaxRnD 1 час назад

      Мне кажется Карпину всегда не хватает концентрации на весь сезон, весной обычно провалы идут со слабыми соперниками....
      Может этот год будет исключением.

      2
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      Рейтинг: +2536

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Молодцы сочинцы!

      1
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