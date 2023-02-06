«Сочи» – «Ростов»: стартовые составы на 2-й тур Зимнего кубка РПЛ

«Сочи» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Начало – в 17:00 по московскому времени.

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«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Сиссако, Макарчук, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Бурмистров, Батырев, Сарвели, Джорджевич.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелeхин, Миронов, Селява, Мельников, Щетинин, Полоз, Голенков.

Пять последних очных матчей: три победы «Сочи», две ничьи.

В последний раз команды встречались 20 августа 2022 года – ничья 2:2.

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